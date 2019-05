Lukijan mielipide: Saimaa tarkoittaa kuikkajärveä

0

Saimaa on suuri järvialue Suomen itäosassa. Kielentutkijat eivät osaa selittää nimen alkuperää.

Vasta vuonna 1 646 nimi ”Saimas wesi” tuli asiakirjoihin. Ruotsinkielinen kielimaailma on käyttänyt nimen muotoa Saimen. Konnevedellä on pienen saaren nimi Sainsaari. Kielentutkijat ovat yrittäneet selittää nimeä sanalla ”sadin”, vaikka sana ei koskaan ole tarkoittanut kalanpyydyksiä, vain turkisotusten ja lintujen loukkuja. Järvien, saarten ja rantapaikkojen nimille, joissa on alku ”sai” tai ”saja”, löytyy perusteltu selitys suomalaiskielistä.

Volgan varsilla laajoilla alueilla asuvien ostjakkien eli hantien kielessä sana ”saj” tarkoittaa isoja vesilintuja. Sai- ja Saja-paikannimiä järvillä ja rannoilla on kymmeniä kappaleita. Yksin Saisaari-nimiä suurilla järvillä on kymmenen kappaletta.

Ennen kuin vanha kansa alkoi käyttää kuikasta nimitystä kuikka sen niin kauas kuuluvien kuiiik-huutojen perusteella, sen yhtenä nimityksenä on ollut tuo vanha suomalaiskielten yhteinen sana ”saj”.

Vesilintuna kuikka, jos mikä vesilintu, on järvilintu. Nousee maihin vain tekemään pesän, munimaan ja hautomaan. Järven nimi Saimaa tarkoittaa siis kuikkajärveä alunperin.

Savitaipaleen kirkonkylän lähelle pistävän Lavikanlahden kohdalla Saimaassa on kummallinen järvenselän nimi Koneenselkä. Nimessä ei voi olla sanaa kone jotakin laitetta tarkoittaen. Nimessä on vanha itämerensuomen sana ”kond” muodon Kone-saaneena, tarkoittaen karuja kalliomaita, joita Koneenselän rannat kaikki ovatkin. Yhden kallioniemen nimi onkin Koneenniemi.

Mutta sen viereisen niemen nimi on Karkausniemi ja siinä nimessä on sitten ruotsin sana ”karg”, tarkoittaen karua, jollaista maata 1,66 kilometriä pitkän Karkausniementien päässä oleva niemi on. Asumuksen nimenäkin on nimi Karkaus, eikä karun maan torpalla mitään peltoja olekaan.

Savitaipaleen luoteiskulmilla Hyyhkäslammen osan nimi on Karkaus ja sielläkin vain karuja maita.

Hyyhkäslammen nimessä ruotsin sanan ”hög”, ylänkö, yksi äännemuoto, kun on korkeita maita. Tampereen harjuilla nimi Hyhky on samaa sanastoa.

Suomenniemen puolella kulmakunta Karkaus, Karkausmylly ja Karkauslahti ovat nekin karuja, kivikkoisia maita.

Nimi Karkaus on ruotsinkielisten herrojen torpille antamien nimien kautta tullut myös asukkaiden liikanimeksi ja nykyään 26 suomalaisella on siitä sukunimi Karkaus.

Selitys, että nyt täysin suomenkielisen seudun paikannimissä on ruotsin sanastoa, herättää tietysti raivoa suomalaisintoisissa tutkijoissa. Kaikilla vanhoilla paikannimillä on taustansa. Mutta ei pidä uskoa laiskojen kielentutkijoiden kirjoituksiin, että nimelle ei ole selitystä.

ILMARI KOSONEN

metsänhoitaja,

matkailuopas

Enonkoski

