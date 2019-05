Stam1nan keulakuva Antti Hyyrynen on Lemin musiikkijuhlien suojelija

0

LEMI Stam1na-yhtyeen keulahahmo Antti Hyyrynen on kesän 2019 Lemin musiikkijuhlien suojelija. Lemillä kasvanut Hyyrynen kertoo musiikkijuhlien tiedotteessa iloitsevansa kotipitäjänsä laajasta musiikillisesta skaalasta.

– Kun ymmärrän, kuinka leveällä haitarilla meidän pieni Lemimme tarjoilee musiikkikulttuuriaan, koen tervettä ylpeyttä, hän sanoo tiedotteessa.

Hyyrynen näkee, että kaikki musiikki on rikkautta.

Tänä vuonna 24.– 28. heinäkuuta vietettävien musiikkijuhlien ohjelmassa on edustettuna useita musiikin genrejä. Viikonlopun myöhäisiltoina on konsertteja myös paikallisissa ravintoloissa Jehussa ja Kouvon baarissa. Tyyli on kevyempi musiikki. Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Tuulikki Närhinsalo vihjaa, että Jehussa saatetaan kuulla perjantaina 26. heinäkuuta myös kevytmetallimusiikkia. Illan varsinaisen teeman kerrotaan olevan räväkkä kansanmusiikki eri puolilta maailmaa. Esiintyjät ovat Eeva-Leena Pokela, Sirkka Kosonen ja Soila Sariola. Soittimina ovat ainakin haitarit ja kanteleet.

Lauantai-ilta 27. heinäkuuta päättyy rokkikonserttiin Kouvon baarissa. Konsertissa kuullaan muun muassa tenori Tom Nymania.

Suojelija Antti Hyyrynen aikoo saapua musiikkijuhlille ainakin Kevään jälkeen kesä -avajaiskonserttiin. Avajaiskonserttia seuraavina päivinä Stam1nalla on festivaalikeikkoja muualla Suomessa.

