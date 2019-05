Pien-Saimaan vedet ovat kirkastumaan päin – Kivijärven valuma-alueella on paljon parannettavaa, Kuolimosta voi hörpätä pintavettä janoon

0

Voiko janoinen meloja juoda kirkkaalta näyttävää Saimaan, Kivijärven tai Kuolimon vettä?

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen projektikoordinaattorin Raija Auran mukaan janoonsa voi hörpätä varsinkin Kuolimon, Suur-Saimaan ja puhtaimman Pien-Saimaan pintavettä, mutta sen jatkuva nauttiminen ei ole suositeltavaa varsinkaan keittämättä.

– Pintaveden laatu on parantunut, mutta se ei ole sama kuin tarkasti valvotun talousveden. Veden laatu vaihtelee paljon vuodenajan ja muiden olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi eläinten ulosteiden ja raatojen esiintyminen voi paikallisesti vaikuttaa veden laatuun, Aura huomauttaa.

Aura laskee näkösyvyysmittarin kirkkaaseen kevätveteen.

Pien-Saimaan kymmenvuotisen kunnostushankkeen yhtenä osana koordinaattori on jakanut vesiensuojelutyön yhteistyökumppaneille yksinkertaisia ja huokeita mittareita, joilla voi seurata järvensä näkösyvyyttä.

Näkösyvyys on parantunut selvästi niissä Pien-Saimaan osissa, joissa Kivisalmen pumppaamo vaikuttaa. Toisaalta Suomen kirkkaimpiakin järviä, kuten esimerkiksi Kuolimoa, uhkaa veden vähittäinen tummuminen ja samentuminen.

Näkösyvyys on suurin talvella ja keväällä ennen täyskiertoa. Saimaan altaan legendaarinen lukema on Puruveden kymmenen metriä. Suur-Saimaalla päästään 5,5 metriin, Taipalsaaren Riutanselällä talvella neljään ja keväällä kahteen metriin.

Kivijärven Kuuksenenselkä on kuin Pien-Saimaa pienoiskoossa.

Pien-Saimaan veden tilaa on seurattu 1980-luvulta lähtien yli 20 pisteessä. Tilannekuva ei ole yhteinen. Kun selillä lainehtii puhdas ja kirkas vesi, mökkiläinen voi huomauttaa kotilahtensa sameasta tilasta.

Massiivisten sinileväesiintymien loppuminen kertoo näkyvästi, että Pien-Saimaalla on kuitenkin myönteinen suunta.

– Lännessä Savitaipaleen Lavikanlahdelta Päihänniemeen asti ulottuva Pien-Saimaa koostuu kahdesta erilaisesta osasta, joiden kuormitus on erilainen. Lännessä kuormitus on haja-asutuksen sekä maa- ja metsätalouden aiheuttamaa, idässä on lähteenä teollisuuskuormitus, Aura tietää.

Pien-Saimaalle on rakennettu kymmeniä vesiensuojelukosteikkoja, hoidettu kalastoa ja parannettu jätevesienkäsittelyä. Nämä toimenpiteet purevat ajan kanssa, mutta Kivisalmen pumppaamo sysäsi myönteisen kehityksen kerralla eteenpäin.

– Pien-Saimaan vesi on parantunut selvimmin Riutanselällä, Piiluvanselällä ja Sunisenselällä.

– Myönteiset vaikutukset ovat keskittyneet Taipalsaaren patotien länsipuolelle, Aura kertoo.

Koordinaattorin mukaan Kivijärven Kuuksenenselkä on kuin Pien-Saimaa pienoiskoossa. Iso valuma-alue, kapeat salmet ja hidas veden vaihtuvuus leimaavat tätä osaa vesistöä.

Veden laatu on välttävä, kun muualla Kivijärvellä laatu on erinomainen.

Kuuksenenselän kunnostus on käynnistynyt. Kunnostuskeinoina on neuvonta, kalaston hoito ja kosteikkorakentaminen.

Raija Aura muistuttaa, että moneen kertaan veivatun jätevesiasetuksen vaatimat toimenpiteet on toteutettava lokakuun loppuun mennessä. Monella kiinteistöllä asiat ovat vielä retuperällä.

– Vanhat vapaa-ajan kiinteistöt, joissa on kantovesi, selviävät imeytyskuopalla, mutta jos varusteista löytyy vesivessa tai tiskikone, on vaatimustaso jo toinen, Aura tähdentää.

– Vesiensuojelun motto on: kun kukin kantaa vastuunsa omista asioistaan, ei tarvitse huolehtia naapureiden tekemisistä, hän summaa.

