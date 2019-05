Lukijan mielipide: Miksi sähkölaitos rakentaa ilmajohtoja?

0

Aikoinaan erotettiin sähkön myynti ja sähköverkkojen rakentaminen erillisiksi yhtiöiksi. Perusteena oli hintakilpailun ja tehokkuuden edistäminen sekä toimintojen läpinäkyvyys.

Saamme kaksi sähkölaskua: kulutukseen perustuvan laskun ja sähkön siirrosta eli jakeluverkoston ylläpidosta aiheutuvan laskun.

Kulutusmaksu on pysynyt kohtuullisena, kiitos hintakilpailun. Sähkön siirtomaksut ovat sen sijaan nousseet reippaasti. Perusteluna on ollut velvoite siirtyä tietyllä aikavälillä maakaapeleihin, jotta sähkökatkoksista vältyttäisiin.

Käytäntö näyttää olevan toisin. Esimerkiksi Savitaipaleella rakennetaan uutta pitkää sähkölinjaa kirkonkylästä Heituinlahden suuntaan. Tienvarren puusto on kaadettu ja uutta linjaa on rakennettu jo useita kilometrejä. Työ jatkuu kohti Heituinlahtea.

Kaiken jälkeen on perusteltua kysyä, miksi rakennetaan edelleen uusia ilmajohtoja? Herää epäilys, että siirtomaksuja käytetään jollakin tapaa energian hinnan subventointiin.

REIJO TOSSAVAINEN

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.