Valtiotieteiden maisteri Timo Sakselaa esitetään Eksoten johtoon – valtuusto päättää lopullisen valinnan kesäkuussa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus on päättänyt esittää valtuustolle, että toimitusjohtajaksi valittaisiin valtiotieteiden maisteri Timo Saksela.

Saksela on työskennellyt yksityisen sektorin terveydenhuoltoalan johtamistehtävissä yli kymmenen vuotta.

Hän on muun muassa johtanut ja kehittänyt lääkärikeskustoimintaa sekä suunterveydenhuollon toimintayksiköitä, kotihoitoa ja diagnostiikkapalveluja.

Sakselan johdossa useiden yksiköiden kannattavuus on parantunut. Hänellä katsotaan olevan kokemuksensa perusteella hyvät valmiudet Eksoten johtoon ja palveluiden kehittämiseen.

Hallitus käsitteli toimitusjohtajan valintaa kokouksessaan keskiviikkona 29. toukokuuta.

Lopullisesta valinnasta päättää valtuusto 12. kesäkuuta.

