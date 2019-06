Kylät avaavat ovensa – luvassa on muun muassa muistijumppaa

0

Avoimien kylien päivää vietetään ensi lauantaina. Päivän aikana kylissä tapahtuu.

Taipalsaaren kirkonkylällä M-market on avoinna koko päivän, ja naapurissa Röytyn kotiseututalolla harrastetaan ulkoilmaneulontaa.

Röytyn kahvio ja hevosajopelimuseo ovat niin ikään auki.

Suuressa Jänkäsalossa voi lauantaina tutustua valokuvanäyttelyyn, johon on kerätty kuvia jänkäsalolaisilta.

Näyttely on nähtävillä urheiluseuran kodalla.

Lisäksi Taipalsaarella ovensa avaa Vehkataipaleen kylä. Virranniemessä järjestettävässä tapahtumassa saunotaan, ja lisäksi lapsille on ohjelmassa leikkejä ja jousiammuntaa.

Virranniemessä on myös paikallisten yrittäjien tuotteita.

Savitaipaleen Kärnäkoskella juhlistetaan lauantaina myllyn ja sahan kattoremonttien valmistumista.

Ohjelmassa on muun muassa musiikkia, runonlausuntaa sekä kirpputori.

Pettilässä puolestaan vietetään hyvinvointipäivää, ja tarjolla on muun muassa muistijumppaa.

