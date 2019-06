Sateet ovat viivästyttäneet toukotöitä – ohraa ja kauraa on vielä kylvämättä

0

Viime viikkojen sateet ovat pitäneet pellot kosteina ja viivyttäneet kylvöjä, ja toukoajasta muodostuu poikkeuksellisen pitkä.

Ensimmäiset viljat ja härkäpavut saatiin maahan pääsiäisen jälkeisellä viikolla ja viimeisiä tehdään vielä tällä viikolla. Kevätvehnää ja öljykasveja on jouduttu vaihtamaan ohraan ja kauraan kylvöjen viivästyessä, tiedottaa ProAgria.

Noin 15 prosenttia ohrasta ja kaurasta on vielä kylvämättä.

Öljykasveilla on jo tavattu kirppoja, jotka aiheuttavat satotappioita paikallisesti. Myös kaalikoita tavattiin toukokuun alussa paljon. Viileät, sateiset ilmat hidastivat lisääntymistä, mutta helteen alkaessa ne voivat lisääntyä merkittävästi ja aiheuttaa vahinkoa öljykasveille.

Orastuminen on ollut tasaista kosteuden ansiosta ja ensimmäiset kylvöt lähestyvät rikkatorjuntavaihetta. Nurmet ovat vahvassa kasvussa ja ensimmäisestä sadosta odotetaan hyvää, jos helle ei jatku pitkään.

Varhaisperuna on hyvässä kasvussa ja satoa aletaan saada ensi viikolla. Myös talviperunan istutukset on tehty.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.