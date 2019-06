0

Tämän kesän sinileväseuranta on alkanut. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus) tiedottaa levätilanteesta viikoittain syyskuun alkuun asti.

Toistaiseksi Kaakkois-Suomen sisävesillä ei ole havaittu sinilevää. Lämmin sääjakso voi kuitenkin muuttaa tilannetta.

– Ennusteiden laatiminen sisävesille on paikallisten olojen ja järvityyppien moninaisuuden takia hankalaa. Tyypillisesti ensimmäiset havainnot sinilevistä on tehty juhannusviikolla. Paikalliset ravinneolot ja kesän sää kuitenkin vaikuttavat paljon tilanteen kehittymiseen. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa sinilevälauttojen syntymistä, ely-keskuksesta todetaan.

Sinilevähavainnoista voi tänäkin kesänä ilmoittaa Järvi-meriwiki-palveluun. Palvelua voi käyttää tietokoneella tai älypuhelimella, jossa on Havaintolähetti-niminen sovellus.

Palveluun voi lähettää yksittäisiä havaintoja vesillä liikkuessaan. Myös oman havaintopaikan perustaminen ja sen levätilanteen päivittäminen on mahdollista.

Tärkeitä ovat myös havainnot siitä, ettei sinilevää ole.

Ilmoitetut levähavainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla osoitteessa www.jarviwiki.fi.

Levähavainnoista voi ilmoittaa myös Kaakkois-Suomen levälinjalle soittamalla puhelinnumeroon 040 767 5388 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen levaseuranta.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi.

Sinilevä näyttää vähäisinä määrinä vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Jos sinilevää on runsaasti, se muodostaa veteen levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) neuvoo, että levämassaa voi kokeilla tikulla. Kyseessä voi olla sinilevä, jos se hajoaa pieniksi hipuiksi. Jos taas levä jää keppiin kiinni, on kyse muusta levästä.

