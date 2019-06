Pääkirjoitus: Tori taipuu moneen tarkoitukseen

0

Torista on tulossa Savitaipaleen sydän. Tiettävästi kunnan taholta on asetettu tavoitteeksi nimenomaan Savitaipaleen torin elävöittäminen. Toistaiseksi vaikuttaa oikein hyvältä.

Toki torilla on jo pitkään järjestetty säännöllisesti esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin tapahtuma ja Sapassi-viikon avaus sekä musisoitu muutenkin, mutta tänä vuonna tarjonta keskeisellä paikalla on jo nyt laajentunut ja uudistunut.

Toukokuussa torilla pidettiin Lions Club Savitaipaleen johdolla markkinat ja ensi lauantaina juhlitaan Savitaipaleen Nuorison tuki -yhdistyksen 25-vuotisjuhlia. Luvassa lienee aivan omanlaisensa show, kun marraskuussa 2017 avatun Einola-esiintymislavan ottaa haltuun iisalmelainen Halavatun Papat.

Kesäkuun puolivälissä torilla järjestetään kuntoilun ja voimailun SISU-kisa, joka sekin tarjoaa kävijöille aivan uudenlaista ohjelmaa. Kisan järjestävän Savikunto Oy:n yrittäjä Hannu Mäntynen nosti viime viikolla Länsi-Saimaan Sanomissa esiin joitakin seikkoja, jotka tukevat torin valintaa tapahtumapaikaksi: väki liikkuu kesäisin alueella ja yhteistyökumppanit sekä tietyt fasiliteetit löytyvät läheltä.

Edelleen kunta toivoi kesäkuun puolivälissä torille jonkinlaista kesänavaustapahtumaa, jollaiseksi SISU-kisa muodostui.

Lienee sanomattakin selvää, että torin elävöittäminen pitää tehdä kesällä. Suomen suvi on lyhyt, mutta kyllä päiviä riittävästi piisaa. Ja kysyntääkin, kun kunnan asukasluku kasvaa mökkiläisten myötä.

Kysyntää ei kuitenkaan ole ilman tarjontaa. Jo tässä luettellut tapahtumat osoittavat, että tori taipuu monenlaisten tapahtumien näyttämöksi.

