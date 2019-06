Kodin tai mökin turvallisuudesta tulee huolehtia – kiinteistöihin postitetaan itsearviointilomakkeita

0

Kiinteistöjen omistajat saattavat saada postia pelastuslaitokselta tämän kesän aikana. Kyseessä on paloturvallisuuden itsearviointilomake, joka tulee palauttaa täytettynä.

Itsearviointilomakkeita jaetaan Etelä-Karjalassa joka vuosi vaihtuville alueille.

Tänä vuonna itsearviointilomakkeita jaetaan Lemillä valtatie 13:n itäpuolella sijaitseville alueille.

– Alueeseen kuuluvat muun muassa Värtölän, Vainikkalan, Kuiton ja Tevaniemen kylät, sanoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palotarkastaja Kari Ahonen.

Savitaipaleella postia voidaan odottaa ainakin Vasaran, Nikkilän, Jurvasen sekä Viirun kylissä.

Taipalsaarella itsearviointilomakkeita saavaan alueeseen kuuluvat Ahosen mukaan tänä vuonna muun muassa Levänen, Haikola, Solkei ja Kurhila.

Vapaa-ajan asuntojen omistajat saavat itsearviointilomakkeen ja sen täyttämisen avuksi tarkoitetun oppaan postissa kesäkuun alussa.

Vakituiseen asumiseen käytettyihin kiinteistöihin materiaalit postitetaan elo- ja syyskuun aikana.

Mikäli itsearviointilomakkeen saa, asukkaan on tarkastettava asuinympäristönsä turvallisuus ja täytettävä lomake.

Täytetty lomake tulee palautaa pelastuslaitokselle sen mukana tulleessa vastauskuoressa. Yksi osa lomakkeesta jää dokumentiksi kiinteistöön.

Pelastuslaitos arvioi palautetun lomakkeen perusteella, onko kiinteistössä aihetta esimerkiksi palotarkastukselle, joka on tällöin kiinteistön omistajalle maksuton.

Pistokokeina palotarkastuksia voidaan kohdistaa myös niihin kiinteistöihin, joissa ei ole ilmoitettu olevan puutteita paloturvallisuudessa.

Jos lomaketta ei palauta määräaikaan mennessä, kiinteistöön voidaan suorittaa valvontakäynti, ja sen hinta on 52 euroa.

Paloturvallisuuden itsearviointia on tehty vuodesta 2012 alkaen, mutta aiemmin siitä on käytetty termiä omavalvonta.

