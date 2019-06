Vehkataipale on vuoden eteläkarjalainen kylä – myös lemiläinen Heikki Haiko saa kunniamaininnan

0

TAIPALSAARI & LEMI Taipalsaaren Vehkataipaleen kylä on valittu vuoden eteläkarjalaiseksi kyläksi. Kyseessä on Etelä-Karjalan Kylät ry:n jokavuotinen kunnianosoitus jollekin aktiiviselle kyläyhteisölle.

Palkitsemisperusteissa 500 ympärivuotisen asukkaan Vehkataipaletta kuvataan yhteen hiileen puhaltavaksi ja hengittäväksi kyläksi, jossa sanonta ”koko kylä kasvattaa” toteutuu.

Vehkataipaleella on viime vuosina talkoovoimia käyttäen rakennettu kylätalonakin toimiva metsästysmaja sekä remontoitu kyläkoulu, jonka säilyttämistä kyläläiset myös aktiivisesti puolustivat viime talvena.

Etelä-Karjalan Kylät ry kehuu Vehkataipaletta sen osallistumisesta alueensa lähipalveluiden kehittämiseen. Kiitosta saavat myös kylän tekemä yhteistyö eri tahojen kuten kunnan ja seurakunnan kanssa sekä kylässä toimivien yhdistysten aktiivinen toiminta.

Vehkataipaleen kylä palkitaan tänään lauantaina Avoimet kylät -tapahtumassa Virranniemessä kello 15.

Tänä vuonna Etelä-Karjalan Kylät ry muistaa myös kunniamaininnalla henkilöitä, jotka ovat tehneet ansioituneesti työtä kyläyhteisöjen hyväksi.

Lemillä kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Haiko saa kunniamaininnan pitkäaikaisesta toiminnastaan paitsi kotiseutuyhdistyksessä, myös kaikessa paikallista kylätoimintaa kehittävässä järjestöyhteistyössä.

