Suurisuon turvetuotantoalueella Taipalsaarella palaa – sammutustyöt ovat käynnissä koko ajan, palorintama on noin 700 metriä leveä

TAIPALSAARI Suurisuon turvetuotantoalueella Taipalsaarella syttyi tulipalo tänään maanantaina iltapäivällä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen alueelle heti kello 14 jälkeen.

Pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että paikalla on useita palopesäkkeitä. Palon kokonaislaajuus on arviolta kymmeniä hehtaareita. Savu leviää voimakkaan tuulen takia laajalle.

– Rankka savu haittaa palopesäkkeiden löytämistä. Paljon on väkeä sammutustöissä, viestintäpäällikkö Johanna Franzén kertoo.

Hiukan ennen puolta kuutta pelastuslaitos kertoi, että sammutustyöt ovat edelleen käynnissä ja savunmuodostus erittäin runsasta.

– Savun alla ei ole laajaa asutusta, mutta savun alla mahdollisesti olevia neuvotaan sulkemaan ovet ja ikkunat ja siirtymään sisätiloihin, pelastuslaitokselta kerrottiin.

Palopaikalle hälytettiin kaikkiaan 25 sammutusyksikköä ja rajavartiolaitoksen helikopteri. Paikalla on myös pelastuslaitoksen drone.

Pelastuslaitos tiedottaa asiasta lisää, kun tiedotettavaa on. Franzén kertoo, että tilannetta seurataan myös heidän Twitter-sivustollaan.

Palon syttymissyystä ei ole tällä hetkellä tietoa.

