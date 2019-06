Sammutustyöt jatkuvat näillä näkymin ainakin keskiviikkoon Suursuon turvetuotantoalueella – paikalle on kutsuttu nyt sammutusyksiköitä myös Etelä-Savosta

0

TAIPALSAARI Sammutustyöt Taipalsaaren Suursuon turvetuotantoalueella jatkuvat. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan sammutustyöhön ja tukitoimintoihin on tällä hetkellä osallistunut jo lähemmäs 300 henkilöä. Operaatiossa on ollut väkeä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Puolustusvoimilta, Rajavartiolaitokselta ja Lappeenrannan Ilmailukerhosta. Nyt paikalle on kutsuttu sammutusyksiköitä myös Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Suurin osa henkilöstöstä on sopimuspalokunnista.

Sammutetut palopesäkkeet syttyvät herkästi uudestaan. Kova tuuli häiritsee sammutustyötä edelleen, savu leviää ja tuli etenee. Palanut alue on noin sata hehtaaria.

Pelastuslaitos välittää tilannetietoja myös Twitter- ja Facebook-tileillään.

Aiheesta aiemmin: Suursuon turvetuotantoalueella Taipalsaarella palaa – sammutustyöt ovat käynnissä koko ajan, palorintama on noin 700 metriä leveä 10.6.2019

Sammutustyöt ovat edelleen käynnissä Suursuon turvetuotantoalueella – tuuli hankaloittaa töitä, mutta leviämisvaaraa ei enää ole 11.6.2019

