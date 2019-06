0

TAIPALSAARI Etelä-Karjalan pelastuslaitos tiedottaa pelastustoiminnan ja sammutustöiden päättyneen Suursuon turvetuotantoalueella Taipalsaarella tänään perjantaina noin kello 14. Pelastuslaitos on siirtänyt vastuun turvetuotantoalueen jälkivartioinnista alueen omistajalle. Sitä jatketaan aina heinäkuun puoliväliin asti.

Loputkin palopesäkkeet saatiin sammumaan eilen torstaina. Jälkivartointi on kuitenkin edelleen tärkeää, sillä uudelleensyttymisen vaara on olemassa. Turve on kuivaa, eivätkä pienet sateetkaan paranna tilannetta.

Palanut alue on noin sata hehtaaria turvesuota ja 20 hehtaaria metsää.

Noin 500 ihmistä osallistui sammutus- ja tukitehtäviin viiden vuorokauden aikana.

