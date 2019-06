Lukijan mielipide: Onko Posti Suomen suurin sosiaalitukien saaja?

0

Posti tekee voittoa, maksaa johtajalleen miljoona euroa vuodessa sekä lisäksi maksaa valtiolle osinkoja 28 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan työntekijöiden palkat ovat niin alhaiset, että he ovat paitsi oikeutettuja julkiseen sosiaaliturvaan myös tarvitsevat sitä välttämättä tullakseen toimeen ja selvitäkseen arjestaan.

Suomalaiset veronmaksajat siis tukevat Postin alhaisia palkkoja suurilla summilla vuosittain.

Postin uusin aikomus on postin myymälöiden lakkauttamisen lisäksi siirtää työntekijöitä heikompien työehtosopimusten piiriin, jolloin palkat laskevat entisestään, eivätkä enää mitenkään riitä elinkustannuksiin, ja veronmaksajien tukea tarvitaan työntekijöille yhä enemmän.

Samaan aikaan Postin johto väittää, ettei sillä ole varaa maksaa työntekijöilleen palkkaa, mutta maksaa kuitenkin johtajalleen 82 000 euroa kuukaudessa ja johtoryhmän jäsenille kovia palkkoja.

Urheat Postin työntekijät eivät halua yhteiskunnan tukevan heitä, vaan he haluavat työnantajan maksavan riittävää palkkaa, jolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. He vaativat myös aivan oikeutetusti kokopäivätyötä.

Samanlaisessa tilanteessa liian pienen palkan kanssa painivat muun muassa henkilökohtaiset avustajat, koulunkäynninohjaajat, lastenhoitajat, varhaiskasvatuksen opettajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, tarjoilijat, keittäjät, siivoojat, myyjät ja monet muut.

Suomessa pitää lopettaa kikytys, nollakorotukset ja työehtoshoppailu. Työntekijöiden pitää tuntea itsensä tyytyväiseksi eikä riistetyksi työssään. Kunnolliset palkat edistävät kansanterveyttä ja nostavat ihmisiä köyhyydestä. Yrittäjienkin paras ystävä on ostovoimainen asiakas.

SATU TAAVITSAINEN (sd.)

kaupunginvaltuutettu

Mikkeli

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.