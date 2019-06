0

SAVITAIPALE Juhannus lienee tänä vuonna poikkeuksellinen ainakin sään osalta, arvelee Savitaipaleen palokunta Facebook-sivuillaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan loppuviikolle on luvassa helteistä säätä ja juhannusviikonlopullekin yli 20 asteen lämpötiloja.

– Metsäpalovaroituksen aikana ei saa polttaa juhannuskokkoa tai muitakaan nuotioita. Grillaamista voi tehdä maapohjasta eristetyillä grilleillä, palokunnasta muistutetaan.

Pelastusviranomaisten mukaan on aina parempi, jos uimaan ei mene yksin. Kun kaveri on mukana, hätätilanteisiin on tarvittaessa nopeampi reagoida ja todennäköisyys hukkumisonnettomuuteen pienenee merkittävästi.

– Savitaipaleen palokunnassa on varallaolossa juhannuksena esimies ja kolme miehistön jäsentä. Esimerkiksi pelastussukeltajat tulevat Lappeenrannan Lavolan paloasemalta, joten alle puoleen tuntiin se apu tuskin Savitaipaleelle saapuu, Savitaipaleen palokunnasta huomautetaan.

Tyypillisesti juhannusviikko on palokunnan kiireisimpiä viikkoja. Viime vuonna hälytystehtäviä oli Savitaipaleella torstai-illan ja maanantaiaamun välisenä aikana 11.

Kohtuus alkoholinkäytössä ja ylipäätäänkin maalaisjärki kaikessa toiminnassa on syytä muistaa.

