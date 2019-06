Lämpimällä säällä on haittapuolensa – ensimmäiset sinilevähavainnot on tehty

0

Ensimmäiset sinileväthavainnot on tehty, tiedottaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely).

Länsi-Saimaan alueella pieniä määriä sinilevää on elyn mukaan todettu kuitenkin ainoastaan Lemillä Kivijärven Kuuksenenselällä.

– Useasti kesän ensimmäinen sinilevien esiintymisjakso ajoittuu juhannuksen tienoille ja se on tyypillisesti nopeasti ohimenevä, varsinkin vähäravinteisilla ja muutoinkin vedenlaadultaan moitteettomilla järvillä, elyn tiedotteessa todetaan.

Toisaalta lämmin sääjakso ja veden lämpeneminen voivat aiheuttaa sinilevän runsastumista.

Paikoin veden pinnalla on edelleen havaittavissa männyn siitepölyä.

Lämmin sää on nostanut Kaakkois-Suomen sisävesien pintalämpötilaa, joka on tällä hetkellä 18–22 astetta. Veden pintalämpötilat ovat 2–3 astetta korkeammalla kuin tähän aikaan keskimäärin.

