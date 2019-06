Pääkirjoitus: Nopeusnäyttö ei korvaa omaa väylää

0

Kun kunnilla ja valtiolla on liian vähän resursseja liikenneympäristön kehittämiseen, on turvallisuuden parantaminen rakentamalla hidasta.

Fokus on siis suunnattava liikennekäyttäytymisen kehittämiseen. Näin Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) tiivisti nykytilanteen viime viikolla.

Yksi tapa vaikuttaa autoilijoiden ja muiden moottorikulkuneuvoilla matkaa taittavien korvienväleihin ovat siirrettävät nopeusnäytöt, jotka ovat jo tuttuja ympäri Länsi-Saimaan aluetta.

Näytöillä pyritään pitämään ajonopeudet entistä paremmin hallinnassa ja sitä kautta turvaamaan kevyttä liikennettä ja lasten koulureittejä. Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tilastojen mukaan näytöt ovat tallentaneet kaikissa alueen kunnissa todella kovia ylinopeuksia taajamarajoitusalueilla, mutta myös hiljentäneet vauhteja 3–5 kilometriä tunnissa.

Siirrettävät nopeusnäytöt luovat sosiaalista painetta ajonopeuden pudottamiseen.

Ely-keskuksesta on myös aiemmin kerrottu, että siirrettävät nopeusnäytöt luovat sosiaalista painetta ajonopeuden pudottamiseen, kun lukema näkyy paitsi kuljettajalle itselleen, myös muille tielläliikkujille.

Ja kyllähän se autoilijan takaraivossa hiukan vihlaisee, kun juniorit pyrkivät tien yli ja samaan aikaan oma vauhti kirkuu näytössä punaisena.

Se on kuitenkin kylmä tosiasia, että hyvistä kokemuksista huolimatta näytöt eivät korvaa kevyen liikenteen väyliä. Auton ja tienlaitaa pitkin kulkevan koululaisen törmäyksessä jo 40 kilometriä tunnissa on kova vauhti.

