Savitaipaleen Osuuspankki jatkaa itsenäisenä – hallituksen puheenjohtajan mukaan yhdistymisneuvotteluista vetäytyminen oli kokonaisvaltaisen arvioinnin tulosta

0

SAVITAIPALE Neuvottelut maakunnallisesta osuuspankista jatkuvat ilman Savitaipaleen Osuuspankkia, joka kertoo päättäneensä vetäytyä neuvotteluista. Näin ollen pankki jatkaa itsenäisenä.

– Savitaipaleen Osuuspankin hallitus on vetäytymispäätöksessään arvioinut tilannetta kokonaisvaltaisesti ja päättänyt jatkaa toistaiseksi itsenäisenä pankkina. Hallitus on toiminut vastuullisesti osallistumalla selvitys- ja neuvotteluprosessiin, joka on tuonut paljon tietoa toimialalla käynnissä olevasta murroksesta ja muista tulevaisuuden haasteista, Savitaipaleen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Mika Kainusalmi summaa tiedotteessa.

Maakunnallisen osuuspankin perustamisneuvotteluissa ovat edelleen mukana Luumäen, Parikkalan, Simpeleen ja Etelä-Karjalan Osuuspankit. Savitaipaleen poisjäänti ei vaikuta muiden pankkien osalta neuvottelujen etenemiseen.

Lemin Osuuspankki ei ole ollut missään vaiheessa mukana yhdistymishankkeessa, joka on pankkien vapaaehtoinen prosessi, josta voi halutessaan jättäytyä pois tai liittyä myöhemmin mukaan.

Hallitus on toiminut vastuullisesti osallistumalla selvitys- ja neuvotteluprosessiin.

Mika Kainusalmi

Hanke maakunnallisen osuuspankin tarpeellisuudesta alkoi viime syksynä selvitysvaiheella, jonka tuloksia käsiteltiin laajasti pankkien hallinnoissa ja edustajistoissa alkuvuoden 2019 aikana.

Keväällä hanke siirtyi pankkien hallitusten päätöksellä neuvotteluvaiheeseen, joiden arvioidaan saatavan päätökseen alkusyksyn aikana.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.