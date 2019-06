0

Juhannus Länsi-Saimaan kunnissa sujui Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan suhteellisen rauhallisesti. Tehtäviä kuitenkin riitti, mutta vakavammilta onnettomuuksilta vältyttiin.

– Taipalsaarella oli paljon vesistötehtäviä, tarkkaa määrää en nyt tältä istumalta muista, Länsi-Saimaan alueen palopäällikkö Esa Viiru summaa maananataina.

– Yksi karilleajo ja vesiliikenneonnettomuus. Sitten oli ensihoitoa avustavia tehtäviä. Esimerkiksi yksi henkilö oli saanut sairauskohtauksen saaressa, ja pelastuslaitos kuljetti ensihoidon saareen potilaan luo.

Juhannuskokkojen polttaminen on alkuvuodesta voimaan tulleen pelastuslain mukaan kielletty aina, jos Ilmatieteen laitos on antanut metsä- tai ruohikkopalovaroituksen. Metsäpalovaroitus oli annettu, mutta lakia uhmattiin silti.

Savitaipaleelta tuli ilmoitus juhannuskokosta aattoiltana.

– Tämä vaikuttaa olevan nyt joillekin uusi asia ymmärtää, mutta varoituksen aikana kokkojen poltto on totaalisesti kielletty. Asiasta on ilmoitettu poliisille pelastuslain rikkomuksena, Viiru sanoo.

Koko Etelä-Karjalan alueella tavattiin neljä juhannuskokkoa.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.