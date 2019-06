Työllisyys oli toukokuussa viimevuotista parempi – Taipalsaarella on Kaakkois-Suomen matalin työttömyysaste

0

Työttömyys parani vuoden takaiseen verrattuna Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella, selviää Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) tekemästä toukokuun työllisyyskatsauksesta.

Lemillä työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa 102, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 118. Työttömien osuus työvoimasta oli toukokuussa Lemillä 7,4 prosenttia.

Savitaipaleella työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa puolestaan 120, mikä on kuusi vähemmän kuin vuosi sitten. Kunnan työttömyysaste oli kuluneena toukokuuna 8,5 prosenttia.

Taipalsaarella työttömänä oli toukokuussa 140 henkilöä. Vuosi sitten samaan aikaan työttömänä oli 177 henkilöä, joten työttömyys on vähentynyt roimasti. Taipalsaaren työttömyysaste oli toukokuussa 6,3 prosenttia. Luku on Kaakkois-Suomen matalin.

Taipalsaaren tilanne on edelleen paras, kun tarkastellaan työllisyystilannetta vuosi sitten ja nyt.

Taipalsaarella työttömyys on vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna 21 prosenttia, kun Lemillä se on vähentynyt 14 prosenttia ja Savitaipaleella viisi prosenttia.

Toisaalta kuluneen vuoden huhtikuuhun verrattuna työttömiä on Taipalsaarella jopa hiukan enemmän. Huhtikuussa työttömiä työnhakijoita oli Taipalsaarella 139, kun toukokuussa heitä oli 140.

Sen sijaan Savitaipaleella työttömiä oli toukokuussa kymmenen vähemmän kuin huhtikuussa, ja Lemillä työttömiä oli toukokuussa kaksi vähemmän kuin huhtikuussa.

Edelleen valtaosa työttömistä työnhakijoista on Länsi-Saimaan seudulla miehiä.

Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista on Lemillä noin kuusi prosenttia, Savitaipaleella kymmenen prosenttia ja Taipalsaarella noin kahdeksan proesnttia.

Työttömistä yli 50-vuotiaita on sekä Lemillä, Savitaipaleella että Taipalsaarella noin puolet.

Kaiken kaikkiaan Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun lopussa 14 329 työtöntä työnhakijaa, mikä on noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

LSS

