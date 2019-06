Pääkirjoitus: Kokkokielto ei pitänyt kaikkialla

0

Juhannusuutisia lukiessa tulee väistämättä mieleen televisiomainos takavuosilta. Tee se itse -mies tekee vettä tulvivassa kellarissa sähkötöitä ja tokaisee: ”Ei tässä mitään ammattimiestä tarvita!”

Tietynlaisesta asenteesta kertovaa kapeahkoa aasinsiltaa pitkin päästään asiaan. Juhannusviikolla pelastusviranomaiset nimittäin viestivät erityisesti yhdestä asiasta niin sosiaalisessa mediassa kuin paikallisen lehdistönkin välityksellä.

Tuli ei maastossa hevillä rengin rooliin taivu.

Sanoma oli yksiselitteinen: vuoden alussa voimaan tulleen pelastuslain mukaan avotulen sytyttäminen – mukaan lukien siis juhannuskokot – on nykyisin kiellettyä aina ja kaikissa olosuhteissa, mikäli Ilmatieteen laitos on antanut metsä- tai ruohikkopalovaroituksen.

Etelä-Karjalassa oli juhannusaattona metsäpalovaroitus voimassa, mutta silti maakunnan alueella paloi ainakin neljä kokkoa, joukossa yksi Savitaipaleella ja yksi Luumäellä.

Aiheesta virisi myös valtakunnallista keskustelua. Juhannuskokon polttaminen on monille suomalaisille erityisen tärkeä perinne, sitä ei käy kieltäminen. Täydellistä avotulikieltoa pidettiinkin holhoamisena ja osoituksena isoveljen valvonnasta, joka ei jätä tilaa maalaisjärjelle tai yksilön vastuulle.

Käytäntö on kuitenkin valitettavasti osoittanut, että tuli ei maastossa hevillä rengin rooliin taivu. Siinä on osaavinkin tee se itse -mies nopeasti voimaton, kun luontoäiti ottaa vallan.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

