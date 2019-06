Maastoa paloi Kuivatketveleen linnavuoren kallion tuntumassa Taipalsaarella – syttymissyy juontaa todennäköisesti nuotioon

0

TAIPALSAARI Taipalsaarella paloi tänä aamuna maastoa. Savuhavainnon tehnyt sivullinen soitti hätäkeskukseen noin kello 10.30. Lavolan paloasemalta riennettiin tapahtumapaikalle, joka oli Kuivaketveleen linnavuoren kallioilla.

– Maastoa paloi noin kolme kertaa 30 metrin alue. Syttymissyystä ei ole tietoa, mutta epäilys on, että nuotiopaikalla on pidetty nuotiota. Keli on muuttunut, ja sitten kävikin näin, vuoromestari Riku Pötry sanoo.

Paikan päällä ei näkynyt ihmisiä. Palo on saatu sammutettua.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

