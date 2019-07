0

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunta osallistuu Kouvolassa pidettäville asuntomessuille omalla osastolla.

Kunnan messuosaston rakentaminen on alkanut tällä viikolla. Kuukauden mittainen tapahtuma alkaa 12. heinäkuuta ja päättyy 11. elokuuta.

Savitaipaleen kunnan elinkeinokonsultti Tommi Naakka kertoo, että mukaan mahtuu vielä paikallisia yrityksiä ja myös esittelijäksi on vapaita paikkoja. Halukkaiden tulee ottaa yhteyttä Naakkaan viimeistään huomenna 4. heinäkuuta.

– Mukana on kymmenkunta yritystä joko esitteillä tai omilla tuotemalleilla. Myös myyntitoiminta on mahdollista. Osastolla on esillä kunnan palveluita, tontteja ja asumista. Lisäksi markkinoimme tapahtumia sekä kutsumme ihmisiä tutustumaan Savitaipaleen alueisiin, Naakka selvittää.

