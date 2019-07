Lemi sai Marjut Nevalammesta kaipaamansa kosmetologin

0

LEMI Ihanan leppoisia, kosmetologi Marjut Nevalampi huudahtaa kysyttäessä lemiläisistä.

Hän pitää kauneushoitolaa Keravalla ja Lemillä. Keravalla Nevalammella on ollut KatMarinen toimipiste jo vuodesta 1995 lähtien. Lemillä hän on ottanut asiakkaita vastaan nyt vuoden ajan yleensä lauantaisin, kesäaikaan sovitusti.

Nevalampi miehensä kanssa on jo pitkään ajanut kesäksi ja viikonlopuiksi mökilleen Lemille.

– Kuulin kylillä puhuttavan, että täällä tarvittaisiin kosmetologia tekemään kasvo- ja jalkahoitoja. Niitä pääsääntöisesti teenkin, kun otan asiakkaita vastaan.

Keravalla Nevalampi ottaa vastaan asiakkaita kolmena päivänä viikossa. Meininki on erilaista kuin pienessä eteläkarjalaiskunnassa.

– Keravalla on sellainen ”kaikki tänne heti” -asenne. Täällä ollaan lupsakampia. Toki myös ikärakenne on eri.

Lemillä ei myöskään ole tarvinnut mainostaa, vaan puskaradio on hoitanut homman. Vakituisia asiakkaita on noin 20. Pääsääntöisesti ollaan kiinnostuneita kasvo- ja jalkahoidoista.

– Joskus olen tehnyt ripsiä, kynsiä ja sokerointia, mutta en enää. Rannekanavaoireyhtymästäkin johtuen en nyt enää tee piiperryksiä. Ja botox-juttuihin en lähde. Hoidan tervettä puhdasta ihoa.

Omaksi bravuurikseen alalla Nevalampi mainitsee juuri jalkahoidot.

– Näkee heti miten asiakas nauttii työn jäljestä.

Nevalampi kertoo, että Keravalla tavanomainen asiakas on ihonpuhdistukseen tuleva tyttö tai poika. Myös botox-hoidoista kysellään toisinaan.

Lemillä asiakkaat ovat pääsääntöisesti iäkkäämpää väkeä.

– Eläkeläisillä on nykyään hirveän paljon menoja. He haluavat näyttää hyvältä. Kasvohoidot ovat yleistyneet iäkkäämpien ihmisten keskuudessa.

Botox-juttuihin en lähde.

Marjut Nevalampi

Nevalammen työura alkoi, kun hän meni 16-vuotiaana oppisopimuksella kauppaan töihin.

– He kouluttivat minut siellä osastopäälliköksi. Sitten sain lapsen ja menin naimisiin. Olin kuusi vuotta kotona.

Vuonna 1996 hän valmistui hierojaksi. Nyttemmin hän on pääosin luopunut siitä.

– Se oli fyysisesti hyvin rankkaa. Hieron vain vakioasiakkaitani.

Kosmetologiksi Nevalampi opiskeli SKY-opistolla. 2,5-vuotisen koulutuksen käytyään hän valmistui vuonna 2004.

Hän on kouluttanut uusia ammattilaisia alalle.

– Omat kaksi tyttöäni ovat kosmetologeja. Nuorempi aloitti tässä minulla. Oppisopimuksella olen kouluttanut kolme kosmetologia. Ja parhaimmillaan minulla on ollut viisi työntekijää. Nyt tulorekisterit ja muut ovat menneet niin älyttömiksi, paperit vievät niin paljon aikaa, että antaa olla. Yrittäjiä rankaistaan, hän suomii.

Lemille päätyminen meni niin, että Nevalammen isä muutti ensin Lemillä vanhempiensa kuoltua. Tuossa saumassa Marjut perheineen osti isän vanhan kotitilan Sipoosta.

– Kaksi vuotta sitten isä kuoli. Lemin tila jäi minulle. Lisäksi meillä oli täällä jo mökki.

Lemillä hän vietti kaikki lapsuuden kesät ja talvet.

– Joskus ihmettelin, että miksi isä muutti tänne. Nyt ymmärrän. Täällä pääsee kiireen keskeltä pois. Paikkaan liittyy myös paljon muistoja. Esimerkiksi se kun mentiin reellä joulukirkkoon.

Marjut Nevalampi

Syntynyt Helsingissä 9. huhtikuuta 1960

Asuinpaikka: Sipoo

Ammatti: kosmetologi, hierontaterapeutti, yrittäjä

Perhesuhteet: naimisissa, kolme lasta

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

