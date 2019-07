Savitaipaleella ravataan tiistaina – luvassa on myös juhlalähtö

0

SAVITAIPALE Savitaipaleen raviradalla ravataan tiistaina 9. heinäkuuta jo perinteeksi muodostuneet kesäravit. Ilmoittautuminen päättyi tiistaina 2. heinäkuuta. Luvassa on kymmenen lähtöä. Raveissa on seitsemän hevosta ja kolme ponia.

Luvassa on myös Lemin hevosystäväinseuran 115-vuotisjuhlalähtö. Kyseisessä lähdössä on mukana vuoden 2017 derby-voittaja Janne Haapiaisen valmentama suomenhevonen Humiro.

Ravit alkavat kello 18.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

