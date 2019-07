Vintti väärällään elokuvahistoriaa

0

SUOMENNIEMI Suomenniemellä Suomenkylässä sijaitsevan vanhan talon navetan vintillä on aimo annos suomalaisen teatteri- ja elokuvamaailman historiaa. Asialla on eläkkeellä oleva teatterinjohtaja ja Kansallisteatterin entinen näyttelijä Lauri Väärä.

Mies asuu lapsuudenkotiaan Suomenkylässä. Vuonna 1936 syntynyt Väärä löytää puuhaa rakkaan elämäntyönsä parista edelleen.

– Vetäsen laatikoita auki ja sieltä tulee mitä tulee, Väärä sanoo esitellen pöydällä kesken olevaa kehystystyömaata.

Hänen kodissaan ei seinäpinta-alaa näy. Väärä on kehystänyt hänestä ja hänen edesmenneestä vaimostaan kummankin uran aikana tehtyjä lehtijuttuja sekä vanhoja valokuvia. Myös talossa sisällä on erinäistä rekvisiittaa uran ajalta, mutta etenkin navetan vintillä. Lapsuudenperhekin on useissa kuvissa.

Väärä syntyi Lappeenrannassa. Talvisodan alla hän muutti Suomenkylään, jossa hänen virallinen osoitteensa on ollut koko ajan, vaikka elämä ja ura ovat muuallekin vieneet.

– Silloin taloon tehtiin yksi siipi lisää, kun löysin vaimon. Kuuluisin ihminen mitä maa päällään kantoi! Väärä sanoo ja viittaa liikuttuen edesmenneeseen Teija Sopaseen.

Väärän ura lähti etenemään kohti teatterimaailmaa puoliksi salaa. Isä halusi pojasta kansakoulunopettajan, mutta poika halusi teatterikouluun. Isän toivomuksesta Lauri kävikin Joensuussa kansakoulunopettajan koulutuksen. Väärä päätyi kuitenkin viidentenä opiskeluvuonnaan kysymään suomen kielen opettajalta vinkkejä kuinka päästä teatterikorkeakouluun.

Pian hän oli sisällä koulussa.

– Sanottiin, että mene ohjaajapuolelle, Väärä kertoo.

Valmistumisensa jälkeen hän toimi ohjaajana Kotkan kaupunginteatterissa vuosina 1965– 1970. Myöhemmin hän toimi siellä myös teatterinjohtajana, kuten myös Lappeenrannan ja Kouvolan kaupunginteattereissa. Vuosina 1980–1988 Väärä oli kiinnitettynä Kansallisteatteriin näyttelijäksi. Hänen ystäviinsä lukeutuivat muun muassa Tauno Palo, Jussi Jurkka, Ansa Ikonen ja Ella Eronen.

– Kansallisteatteri oli hieno paikka. Jos Tauno Palo niine lahjoineen olisi ollut ulkomailla, hän olisi ollut maailmankuulu.

Eläkkeelle Väärä jäi Kouvolasta. Hänen pitkäaikainen ystävänsä, Suomenniemen emerituskirkkoherra Matti Wirilander sanoo, että Väärä nosti johtamiensa teattereiden mainetta. Mies itse suhtautuu kehuun vaatimattomasti.

– Tuumin, että olivatpa he aikaisemmin ottaneet outoja näytelmiä sinne. Uudistin vähän. Halusin pysyä tutussa ja turvallisessa. Vannon kotimaisuuden nimeen, hän muistelee.

Väärälle on tärkeää, että hänellä on taltioituna muodossa tai toisessa jokainen kotimainen elokuva. Vaikka kotimaisuus on Väärälle tärkeää, kaikkien aikojen parhaaksi näyttelijäksi hän nimeää Meryl Streepin.

Elokuussa Väärä viettää kyläläisten ja muiden ystäviensä kanssa Laurin päiviä kotonaan. Tuolloin Väärän navetan vintillä on joskus myös esiinnytty.

Työvuosinaan, mutta myös eläkkeelle jäätyään Väärä ohjasi paljon näytelmiä Suomenniemen Nuorisoseuralle ja myöskin Lemille. Hän on sovittanut harrastajien näyttelemäksi muun muassa Maria Jotunin, Minna Canthin ja Laila Hirvisaaren tekstejä.

– Ihmiset ovat katsoneet niitä mielellään. Lauri saa amatöörinäyttelijöihin hohtoa, Wirilander sanoo.

Wirilander on käynyt ystävänä luonnollisesti katsomassa kaikki Väärän näytelmät.

– Pappi, syntinen, nauraa Väärä, joka on Suomenniemen uskollisimpia kirkossa kävijöitä.

– On veitikkaa käydä siellä, komea talo. Ei ole kohta seurakuntaa, jos eivät ihmiset käy.

Väärä kantaa muutenkin huolta Suomenniemen tulevaisuudesta. Hän sanoo, että aikoo kuitenkin asua Suomenkylässä elämänsä loppuun saakka.

– Miksi pitää kaiken mennä Mikkeliin? Muistini vähän pelottaa, mutta minua ei täältä mihinkään saada. Neljä kertaa päivässä käy hoitaja. Kuka lie maksaa, kun minua passaavat.

– Kuolemaa en ehdi ajattelemaan.

Juttu löytyy myös Länsi-Saimaan Sanomien Kesäpolku-lehdestä.

ANNIINA MEURONEN

