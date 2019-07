Taipalsaaren Hyödyksi-asema uudistui – aukioloajat pysyvät samoina

0

TAIPALSAARI Taipalsaaren Hyödyksi-asemaa on uudistettu. Jätteet otetaan nyt vastaan toisella puolella asemarakennusta kuin aiemmin. Alue on aidattu ja asfaltoitu.

Uudistuksen kunniaksi Etelä-Karjalan Jätehuolto järjestää kahvi- ja mehutarjoilun Taipalsaaren Hyödyksi-asemalla torstaina 11. heinäkuuta kello 12–18.

Hyödyksi-aseman aukioloajat eivät muuttuneet uudistuksen myötä. Asemalle voi viedä jätteitä edelleen tiistaisin ja torstaisin kello 12–18 sekä näin kesäaikaan myös lauantaisin kello 12–14. Asema on auki lauantaisin lokakuun loppuun saakka.

Hyödyksi-asema sijaitsee osoitteessa Rauhamäentie 1.

Risuja ja haravointijätteitä otetaan vastaan entiseen tapaan Saimaanharjun jätevedenpuhdistamon yhteydessä.

Niitä otetaan vastaan puhdistamolla samoina aikoina, kun Taipalsaaren Hyödyksi-asema on auki.

– Risut ja haravointijätteet tulee lajitella omiin kasoihinsa, Etelä-Karjalan Jätehuollosta muistutetaan.

