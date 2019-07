Lukijan mielipide: Ajolinjan valinta hämmentää

0

Ihana aamu, aurinko paistaa ja linnut laulavat kesäistä säveltään. Hyppään autoon ja lähden huristelemaan pitkin pikkuteitä työmaata kohti.

Maaseudun maisemat vilistävät silmissä, jossain vilahtaa kaistale järveä tai lampea. Tie on mutkainen, joten on paras pysytellä nopeusrajoitusten määräämässä vauhdissa.

Mutkassa tulee pakettiauto perävaunun kanssa keskellä tietä.

Mutkissa vedän kurvit pientareita hipoen, etten ajaudu keskelle tietä. Tienoo on rauhallinen, muuta liikennettä ei juuri ole.

Vaisto sanoo kuitenkin, että on oltava valpas. Vaistoon luottaminen kannatti tänäänkin, sillä seuraavassa mutkassa tulee pakettiauto perävaunun kanssa keskellä tietä. Tarkalleen puolet ajoyhdistelmästä on omalla kaistallani.

Onneksi olin valmiiksi reunassa. Jatkan matkaani ja jään miettimään maalaisten ajotyyliä. Kun reagointinopeutta ei ole, on erikoista valita ajotyyliksi keskikaista edes aamun varhaisina tunteina.

KIRSI KESSELI

Lemi

