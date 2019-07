Neljän karhun metsästykseen myönnettiin poikkeusluvat Keski-Kymen alueelle, johon Länsi-Saimaan alue kuuluu – Kaakkois-Suomessa voi metsästää kaikkiaan 24 karhua

0

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat kaikkiaan 24 karhun metsästämiseen Kaakkois-Suomen alueella.

Luvista neljä on myönnetty Keski-Kymen alueelle, jossa kaksi karhua voi metsästää Kuutostien pohjoispuoliselta ja kaksi Kuutostien eteläpuoliselta alueelta.

Keski-Kymen alue kattaa Lemi-Taipalsaaren, Savitaipaleen-Suomenniemen, Luumäen, Miehikkälän, Sippolan, Valkealan-Kouvolan, Vehkalahden-Haminan ja Virolahden riistanhoitoyhdistysten yhteislupaan ilmoittautuneiden metsästysseurojen ja -seurueiden alueet.

Koillis-Kymen ja Raja-Kymen alueille eli Ruokolahden-Imatran, Rautjärven ja Parikkalan sekä Joutsenon, Etelä-Saimaan ja Ylämaan riistanhoitoyhdistysten alueille kohdentuvat 20 karhun kaatoluvat.

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) arvion mukaan Kaakkois-Suomen alueella on 225–240 yli vuoden ikäistä karhua ja alueen pentutuotto on 55 pentua.

Viime vuonna karhun kannanhoidolliseen metsästykseen Kaakkois-Suomessa oli 26 poikkeuslupaa ja saaliiksi tuli 25 karhua.

Karhun metsästysaika alkaa 20. elokuuta ja päättyy lokakuun lopussa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

