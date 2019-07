Nurmen ja perunan sadosta odotetaan hyvää – öljykasveilla menee huonommin

0

Heinäkuun alun sateet tulivat tarpeeseen, mutta aiheuttivat myös ongelmia viljelykasveille.

Pro Agrian kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinolan mukaan sateet virkistivät viljojen kasvua. Ilman samalla viilettyä kasvien kehitys hidastui, minkä vuoksi niillä on ollut aikaa käyttää satanut vesi hyväkseen. Toisaalta runsaat sateet vaurioittivat viljaa.

– Paikoin vettä tuli liikaakin, jopa 140 millimetriä viikon aikana. Se aiheutti hapenpuutetta ja kellastumista tiivistyneillä lohkoilla. Paikalliset raekuurot vaurioittivat viljaa ja aiheuttavat kahutähkäisyyttä, kun solukko on rikkoutunut, Heinola kertoo.

Riskinä on myös home.

– Ennen viileää jaksoa ja sen alussa röyhylle tullut kaura on altis punahomeelle, koska kauran kukinta kestää viileässä kauan, jopa kaksi viikkoa.

Nurmet ovat hyvässä kasvussa. Ensimmäinen säilörehusato oli Heinolan mukaan määrältään ja laadultaan hyvä, ja toisesta sadosta odotetaan myös melko hyvää.

Ennen sateiden alkua talteen korjattu kuiva heinä oli myös hyvälaatuista. Heinät, jotka jäivät sateiden alle, jäivät heikkolaatuisiksi.

Tuholaiset ovat vaivanneet öljykasveja, joiden satonäkymä on heikko. Öljykasveilla on tavattu normaalia enemmän kaalikoita, rapsikuoriaisia, kirppoja ja luteita sekä paikoin rapsipistiäisiä, joiden torjunta on ollut hankalaa.

Perunan sadosta voidaan Heinolan mukaan odottaa hyvää. Ruttoruiskutukset ovat parhaillaan käynnissä ja niitä jatketaan tarpeen mukaan sadonkorjuun kynnykselle.

