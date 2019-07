Vanhaintuki löysi uuden toiminnanjohtajan läheltä – Viivi Järvinen aloittaa työssä syyskuun alussa

0

SAVITAIPALE Savitaipaleen Vanhaintuki -yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu lappeenrantalainen Viivi Järvinen. Hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti (AMK).

Savitaipaleelta kotoisin oleva Järvinen siirtyy uuteen tehtävään 1. syyskuuta 2019 alkaen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yrityspalveluohjaajan tehtävästä.

Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Kotipalvelu Mehiläinen Oy:n palvelukoordinaattorina.

Savitaipaleen Vanhaintuen toiminnanjohtajan paikkaan oli yhteensä 11 hakijaa, joista yhdistyksen hallitus haastatteli viisi.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Aiemmin aiheesta: Leena Byckling johtaa toimintakeskus Suvantoa toistaiseksi (23.5.2019)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.