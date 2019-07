Meidän kesken: Aino Niemi veti kahdesti tanssikansan Säänjärvelle

0

SAVITAIPALE Tangokuningatar Aino Niemi vieraili hiljattain kahdesti Savitaipaleen Säänjärven lavalla.

Ensin hän esiintyi oman Helmi-orkesterinsa kanssa lauantaina 6. heinäkuuta, jolloin lavalla pyörähteli noin 370 tanssijaa. Tiistaina 9. heinäkuuta Niemi lauloi Eläkeliiton Savitaipaleen yhdistyksen iltapäivätansseissa, joissa tanssijoita oli myös yli 300.

Tiistaina hän lauloi toisen ”oman orkesterinsa” solistina, kun Heikki Hytti ja Amor säesti jälleen nuorta neitoa, joka oli ollut solistina jo ennen kuningataraikaa.

Aino Niemi on yhä sama konstailematon taiteilija, ääni on kaunis ja sitä on esiintyminenkin. Hän kertoi olevansa iloisesti yllättynyt näistä päivätansseista, joissa on paljon tanssitaitoista ja iloista väkeä lattialla.

Niemi on kotoisin Kouvolan Inkeroisista, lukion hän on käynyt Kouvolassa ja kun sukukin on kotoisin Jaalasta, niin melkeinpä hän on naapurin tyttöjä. Heikki Hytin ja Amorin poikia hän kiittelee muiden ohessa avusta ja innoituksesta, joita on laulajan urallaan saanut.

Nyt keikkailu saattaa jäädä melko vähiin, sillä hän on menossa Kuopion lääketieteelliseen opiskelemaan kuudeksi vuodeksi. Kuningattaresta tulee lääkäri, ja varmaan hyvä sellainen. Näinköhän reseptiin laitetaan lääkkeeksi tanssia tai ehkäpä luonnossa liikkumista, sillä sitä Niemi harrastaa itsekin. Isän kanssa hirvenmetsästys on tullut tutuksi, ja herkkuruokaa kysyttäessä hän mainitseekin muun kotiruoan ohessa hirvipaistin.

SIRKKA-LIISA VAALIVIRTA

