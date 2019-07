Lemin musiikkijuhlat alkavat – ohjelmistossa on muun muassa kappale karjalan kielellä

0

LEMI Lemin musiikkijuhlat käynnistyvät ensi keskiviikkona ja jatkuvat koko loppuviikon ajan. Tapahtuman toiminnanjohtaja Jonna Imeläisen mukaan lippuja on mennyt kaupaksi hyvin.

– Lippuja on myyty mukavasti, eniten Iiro Rantalan ja Jorma Hynnisen konsertteihin perjantaina ja sunnuntaina. Myös torstai on kiinnostanut, Imeläinen kertoo tiedotteessa.

Lemin musiikkijuhlat avataan Kevään jälkeen kevät -konsertilla kirkossa keskiviikkona 24. heinäkuuta. Konsertissa esiintyvät muun muassa kapellimestari ja viulisti Mikk Murdvee ja sopraano Mari Palo.

Torstaina kirkossa vuodenaikaan sopivia lauluja esittävät baritoni Jaakko Kortekangas, sopraano Mari Palo, klarinetisti Kristjan Parts ja pianisti Jukka Nykänen. Luvassa on ainakin karjalankielinen versio kappaleesta Kesäpäivä Kangasalla.

Iivo Härkösen karjalan kielellä sanoittaman kappaleen nimi on Kezäpäiväine Karjalan mäjel, ja se julkaistiin Härkösen kokoelmassa Nouseva heimo vuonna 1921.

– Sain tuon kirjan karjalaiselta isotädiltäni 1990-luvulla. Esitettyäni laulua konserteissa ja Yleisradion äänitteellä siitä on tullut hyvin suosittu. Nimensäkin mukaisesti kyseessä on kesäinen laulu, joka on kuulunut minun kesiini jo yli kahden vuosikymmenen ajan, Kortekangas kertoo.

Laululavakarkeloiden teemana ovat lampaat, joten luvassa on lammasaiheista musiikkia ja paikalla on oikeitakin lampaita silitettävänä.

Perjantaina iltapäivällä kirkossa kuullaan nuorten oma ilmaiskonsetti Kesän lapset, jossa soivat pianon, oboen, viulun ja sellon sävelet. Illalla kirkossa irrottelee pianisti Iiro Rantala, joka esittää muun muassa otteita albumiltaan My Finnish Calendar.

Lauantaina kirkossa kesämusiikkia esittää puhallinkvintetti 5parts, ja sunnuntaina Jorma Hynnisen Summertime-konsertissa kuullaan tiedotteen mukaan negrospirituaaleja ja uuden sooloharpputeoksen kantaesitys Laura Hynnisen esittämänä.

Musiikkijuhlien ohjelmaan kuuluu tänäkin vuonna monia ilmaiskonsertteja, joissa kuullaan musiikkia eri genreistä. Vanamokodissa torstaina esiintyvät Jaakko Kortekangas, Jukka Nykänen ja fagotisti Kaisu Viherväs esittävät leppeitä tuulia, ja perjantai-iltana ravintola Jehussa kuullaan jodlausta ja jollottelua kanteleiden ja haitareiden säestyksellä.

Lauantaina laululavan ilmaiskonsertissa kuullaan musiikkijuhlien taiteilijoiden ja yllätysvieraiden esityksiä. Laululavakarkeloiden teemana ovat lampaat, joten luvassa on lammasaiheista musiikkia ja paikalla on oikeitakin lampaita silitettävänä.

Lisäksi ohjelmassa on mm. kepparikisat ja poniratsastusta. Torilla on myös festivaalin seuraavan taiteellinen johtaja, basso Erik Rousi.

Lauantaina laululavalla kuullaan myös lastenmusiikkia Maukan ja Väykän eli Lotta Kuusiston ja Paavo Kerosuon esittämänä. Kirjailija Timo Parvela on mukana kertojana ja Niko Kumpuvaara säestää.

Illalla Kouvon baarissa soitetaan tenorirokkia 60-, 70- ja 80-luvuilta.

Musiikkijuhlien päätöspäivä sunnuntai alkaa musiikillisella jumalanpalveluksella.

Lemin musiikkijuhlat 24.–28.7. Ohjelma verkossa: www.leminmusiikkijuhlat.fi.

