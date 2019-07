Työllisyystilanne parani Länsi-Saimaan seudulla – enemmistö Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren työttömistä on miehiä

0

Työllisyystilanne parani Länsi-Saimaan kunnissa kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksen mukaan Lemillä oli nyt 115 työtöntä työnhakijaa, Savitaipaleella 128 ja Taipalsaarella 165. Kesäkuussa 2018 luvut olivat samassa järjestyksessä 137, 138 ja 198.

Prosentuaalisesti työttömien määrä laski Lemillä 16, Savitaipaleella seitsemän ja Taipalsaarella 17 prosenttia.

Koko Kaakkois-Suomen matalin työttömyysprosentti on edelleen Taipalsaarella, missä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 7,4 prosenttia. Lemillä luku on 8,4 ja Savitaipaleella 9,1.

Etelä-Karjalan työttömyysprosentti on 11,2 Kaakkois-Suomen 11,6 ja koko Suomen 9,7. Työttömien määrä pieneni Kaakkois-Suomessa kesäkuussa kymmenellä prosentilla verrattuna viime vuoteen.

Savitaipaleella oli kesäkuussa avoinna kuusi työpaikkaa. Lemin ja Taipalsaaren lukuja tilastossa ei ole.

Länsi-Saimaan kunnissa enemmistö työttömistä on miehiä. Lemillä sukupuolten välinen suhde oli kesäkuussa 59-56, Savitaipaleella 69-59 ja Taipalsaarella 87-78.

Työttömistä alle 25-vuotiaita oli Lemillä 19, Savitaipaleella 23 ja Taipalsaarella 26. Lappeenrannan seudulla alle 25-vuotiaiden vähentyi 6,4 prosenttia.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli mainituissa kunnissa 52, 67 ja 82. Pitkäaikaistyöttömiä tilastot kertovat olleen kesäkuussa Lemillä 22, Savitaipaleella 25 ja Taipalsaarella 37.

