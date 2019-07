Unikeko saa perinteisen herätyksen jo 15. kertaa Taipalsaarella – kirkonkylän rannassa pääsee lauantaina myös aamusaunaan

0

TAIPALSAARI Unikeon päivää vietetään Taipalsaarella tutuin rituaalein huomenna lauantaina 27. heinäkuuta. Vuoden unikeoksi valittu ansioitunut kuntalainen saa virkistävän herätyksen kirkonkylän rannassa kello 9.

Yleisölle uuden unikeon henkilöllisyys paljastuu vasta, kun tämä on ensin kipattu maitokärryistä Saimaaseen ja saa uinnin jälkeen mustikkaseppeleen päähänsä.

Taipalsaaren nuorisoseura herättää unikeon samaan malliin jo 15. kertaa. Tilaisuus on kerännyt vuosittain yhteen lukuisan joukon paikallisia aamuvirkkuja ja kesäasukkaita.

– Tänä vuonna paikalla on juhlavuoden kunniaksi myös aamusauna kaikille halukkaille Suomi saunoo -päivän kunniaksi, kertoo tapahtuman järjestysaktiiveihin kuuluva kesäasukas Pekka Ristimäki.

Ohjelmassa on myös musiikkia ja pullakahvit. Viime vuonna Taipalsaaren unikeoksi valittiin kunnanvaltuutettu ja kirkonkylän kauppias Osmo Laine.

Viime vuosien unikekoja

2015: kuljetusyrittäjä Mauri Hulkkonen

2016: laulaja Maria Tyyster

2017: rehtori Nina Pakarinen

2018: kauppias Osmo Laine

