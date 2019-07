Tulospörssi: Savitaipaleella ammuttiin ja ongittiin kilpaa

0

Invalidien onkikilpailut pidettiin Savitaipaleen Kyynelmys-järvellä tiistaina 16. heinäkuuta. Yhteensä kalaa nousi vajaat kolme kiloa, 2 962 grammaa.

Naiset: 1) Irma Laari 600 grammaa, 2) Aune Laari 498 g, 3) Kaija Toura 136 g, 4) Aila Niinimäki 16 g

Miehet: 1) Mauno Laari 752 grammaa, 2) Pekka Ristola 248 g, 3) Esko Laari 234 g, 4) Pertti Toura 202 g, 5) Martti Laari 132 g, 6) Markku Toura 86 g, 7) Martti Toura 58 g

Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistyksen ammuntakilpailut pidettiin haulikkolajien osalta perjantaina 12. heinäkuuta Välijoen ampumaradalla ja kiväärilajien osalta lauantaina 13. heinäkuuta Savitaipaleen ampumaradalla. Samalla ammuttiin Luumäen, Lemin-Taipalsaaren ja Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistysten hallitusten välinen haastekilpailu. Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistykseen kuuluvien kilpailijoiden kesken arvottiin yksi hivenvasan kaatolupa. Onnetar suosi Lavikan Metsämiesten Pekka Muhosta.

TRAP

Miehet yleinen: 1) Riki Laari (Heituinlahden Eräveikot) 18, 2) Juha Hyrkäs (Pohjanpään Erä) 17, 3) Tiitus Laari (Heituinlahden Eräveikot) 17, 4) Risto Laari (Heituinlahden Eräveikot) 17, 5) Vesa Olkkonen (Kaurian my) 10, 6) Kasimir Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 10, 7) Antti Hovi (Lemin-Taipalsaaren rhy) 10, 8) Jukka Hopeavuori (Hyrkkälän Erämiehet) 9, 9) Toni Vainikka (Lennuksen my) 9, 10) Toni Käyhty (Välijoen my) 8, 11) Pasi Juopperi (Välijoen my) 7, 12) Antti Laari (Lavikan Metsämiehet) 6

Miehet 60: 1) Juha Rantakaulio (Välijoen my) 19, 2) Pekka Muhonen (Lavikan Metsämiehet) 13, 3) Antero Pennanen (Välijoen my) 13, 4) Jarkko Hjerppe (Kaskein Erä) 13, 5) Pasi Laari 12, 6) Ari Kylliäinen (Hämäläisen my) 9, 7) Tarmo Hjerppe (Kaskein Erä) 9, 8) Keijo Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 5

Miehet 70: 1) Erkki Jäkälä (Välijoen my) 11, 2) Oiva Suni (Välijoen my) 9, 3) Pentti Suurkaulio (Lennuksen my) 9

Joukkuekilpailu: 1) Heituinlahden Eräveikot 52, 2) Välijoen my 43

METSÄSTYSHAULIKKO

Miehet yleinen: 1) Juha Hyrkäs (Pohjanpään Erä) 20, 2) Kasimir Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 16, 3) Tiitus Laari (Heituinlahden Eräveikot) 15, 4) Antti Hovi (Lemin-Taipalsaaren rhy) 15, 5) Pasi Juopperi (Välijoen my) 14, 6) Antti Laari (Lavikan Metsämiehet) 14, 7) Riki Laari (Heituinlahden Eräveikot) 14, 8) Toni Vainikka (Lennuksen my) 13, 9) Vesa Olkkonen (Kaurian my) 12, 10) Jukka Hopeavuori (Hyrkkälän Erämiehet) 7, 11) Risto Laari (Heituinlahden Eräveikot) 7, 12) Toni Käyhty (Välijoen my) 3

Miehet 60: 1) Juha Rantakaulio (Välijoen my) 14, 2) Jarkko Hjerppe (Kaskein Erä) 13, 3) Keijo Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 12, 4) Pekka Muhonen (Lavikan Metsämiehet) 12, 5) Tarmo Hjerppe (Kaskein Erä) 11, 7) Antero Pennanen (Välijoen my) 9, 7) Pasi Laari 6, 8) Ari Kylliäinen (Hämäläisen my) 5

Miehet 70: 1) Oiva Suni (Välijoen my) 11, 2) Erkki Jäkälä (Välijoen my) 3

Joukkuekilpailu: 1) Heituinlahden Eräveikot 45, 2) Välijoen my 39

Riistanhoitoyhdistysten hallitusten välinen joukkuekilpailu: 1) Savitaipaleen-Suomenniemen rhy 68, 2) Lemin-Taipalsaaren rhy 25

HIRVI

Miehet: 1) Riki Laari (Heituinlahden Eräveikot) 79, 2) Samuel Vasara (Laksiaisen Erämiehet) 75, 3) Risto Laari (Heituinlahden Eräveikot) 69, 4) Vesa Olkkonen (Kaurian my) 69, 5) Jouni Juopperi (Välijoen my) 68, 6) Pasi Juopperi (Välijoen my) 62, 7) Antti Laari (Lavikan Metsämiehet) 62, 8) Kasimir Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 57, 9) Tuomo Torkkeli (Hämäläisen my) 43, 10) Jukka Hopeavuori (Hyrkkälän Erämiehet) 41

Miehet 60: 1) Seppo Peuhkuri (Lemin-Taipalsaaren rhy) 77, 2) Jarkko Hjerppe (Kaskein Erä) 73, 3) Pekka Muhonen (Lavikan Metsämiehet) 69, 4) Ari Kylliäinen (Hämäläisen my) 69, 5) Jarmo Kallio (Lemin-Taipalsaaren rhy) 55, 6) Keijo Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 53, 7) Tarmo Hjerppe (Kaskein Erä) 52, 8) Antero Pennanen (Välijoen my) 51, 9) Rauno Kiesilä (Kiesilän Erä) 41, 10) Juha Rantakaulio (Välijoen my) 37

Miehet 70: 1) Erkki Jäkälä (Välijoen my) 61, 2) Reino Kiesilä (Kiesilän Erä) 60, 3) Ari Lindqvist (Heituinlahden Eräveikot) 27

Joukkuekilpailu: 1) Heituinlahden Eräveikot 205, 2) Välijoen my 191

LUODIKKO

Miehet: 1) Antti Laari (Lavikan Metsämiehet) 46, 2) Vesa Olkkonen (Kaurian my) 46, 3) Samuel Vasara (Laksiaisen Erämiehet) 41, 4) Kasimir Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 40, 5) Riki Laari (Heituinlahden Eräveikot) 38, 6) Jukka Hopeavuori (Hyrkkälän Erämiehet) 55

Miehet 60: 1) Ari Kylliäinen (Hämäläisen my) 52, 2) Jarkko Hjerppe (Kaskein Erä) 49, 3) Juha Rantakaulio (Välijoen my) 48, 4) Seppo Peuhkuri (Lemin-Taipalsaaren rhy) 39, 5) Keijo Pylväläinen (Heituinlahden Eräveikot) 28, 6) Antero Pennanen (Välijoen my) 4

Miehet 70: 1) Erkki Jäkälä (Välijoen my) 48, 2) Ari Lindqvist (Heituinlahden Eräveikot) 40, 3) Oiva Suni (Välijoen my) 18

Joukkuekilpailu: 1) Heituinlahden Eräveikot 118, 2) Välijoen my 114

Riistanhoitoyhdistysten hallituksien välinen joukkuekilpailu: 1) Savitaipaleen-Suomenniemen rhy 293, 2) Lemin-Taipalsaaren rhy 171