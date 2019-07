Naisten tennis täyttää Savitaipaleen kirkonkylän – perinteinen ammattilaisturnaus pelataan ensi viikolla

0

SAVITAIPALE Tenniksen perinteinen naisten kansainvälinen ammattilaisturnaus Savitaipale Ladies Open pelataan Savitaipaleen ulkokentillä ensi viikolla. Turnaus alkaa karsinnoilla maanantaina 29. heinäkuuta. Turnauksen palkintoarvo on 15 000 dollaria.

– Kaksinpelin pääsarjassa on 32 pelaajaa ja nelinpelissä 16 paria. Kaksinpelin karsintoihin osallistuu 24 pelaajaa, kilpailunjohtaja ja turnauksen järjestävän Savitaipaleen tennisseuran puheenjohtaja Esa Vaartaja kertoo.

Pelaajien ja taustajoukkojen myötä Savitaipaleelle saapuu Vaartajan mukaan tennisväkeä noin 100 ihmisen verran. Yleisöä turnaus on viime vuosina kerännyt keskiarvo-otannan perusteella 700–1 800.

– Alkuviikon otteluihin yleisöllä on vapaa pääsy, mutta perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina peritään pieni pääsymaksu, Vaartaja sanoo.

Turnauksessa on mukana useita suomalaisia tavoittelemassa menestystä. Kaksinpelin pääsarjassa nähdään tänään 28. heinäkuuta Tampere Open -turnauksen voittanut Anastasia Kulikova ja Mariella Minetti sekä villit kortit turnaukseen saaneet viime vuoden puolivälieräpelaaja Venla Ahti, Laura Hietaranta, Alexandra Anttila ja Ella Haavisto.

Turnauksen neljä korkeimmalle sijoitettua pelaajaa ovat Valko-Venäjän Sadafmoh Tolibova, Japanin Naoko Eto ja Himari Sato sekä Australian Isabella Bozicevic.

Turnauksen järjestämisessä isossa roolissa ovat myös talkoolaiset ja paikalliset yhteistyökumppanit.

