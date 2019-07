Lukijan mielipide: Harvaan asuttujen seutujen puolesta

0

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä, eli lyhyemmin HAMA esitti keväällä ennen eduskuntavaaleja tavoitelistan alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi.

Ryhmän työllä oli selkeä vaikutus, sillä lähes 70 prosenttia sen esittämistä toimenpiteistä on nostettu hallituksen ohjelmaan. Vuosittainen neljän miljoonan potti myös mahdollistaa kokeiluja elinvoiman ja hyvinvoinnin maaseudulla.

Alempiasteisten teiden korjausvelkaa puretaan, yksityistiet saavat rahaa. Perusväylänpitoon tehdään 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus.

Huono päällyste lisää polttoaineen kulutusta ja autojen vaurioita, joten pinnan hyvä kunto on ekoteko. Talvikunnossapitoa parannetaan 20 miljoonalla. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti alueille, joissa talvi asettaa suurimmat haasteet.

Välimatkahaittaa korvataan harvaan asutun alueen yrityksille kuljetustuen muodossa. Poikittais- ja vähemmän liikennöityjen ratojen kehittäminen on huomioitu hallitusohjelmassa.

Laajakaistaverkon rakentamiseen suunnataan 30 miljoonaa. Joka kuntaan tulee pakettiautomaatit ja posti säilyy yleispalveluvelvoitteena, vaikka kirjepostin lähettäminen vähenee huimaa vauhtia.

HAMA-ryhmä oli raportissaan huolissaan poliisien määrän vähentymisestä ja pitkistä vasteajoista harvaan asutuilla alueilla.

Hallitus on vastannut huoleemme ja lisää viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä heikoimpien palvelutasojen alueilla. Poliisille määritellään enimmäisvasteajat vaateidemme mukaisesti.

Maaseudun investointimahdollisuudet varmistettiin Makeran pääomituksella sekä Business Finlandin lisärahoituksella.

Maakunnan kehittämisrahaa myönnetään ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.

Sähkön siirtohintoja hillitään. Kehitetään sähköverkon joustavuutta ja vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus erityisesti haja-asutusalueilla. Biokaasua tuetaan monin eri tavoin. Hallitus toteuttaa maanomistajan oikeusturvaa parantavan lunastuslain kokonaisuudistuksen

Parlamentaarisen työryhmän loppuraportti luovutetaan ministerille 4. lokakuuta.

Tavoitteena on, että työ jatkuisi esimerkiksi neuvottelukuntana, joka seuraa hallitusohjelman toteutumista ja koordinoi kokeiluhankkeita. Harvaan asuttu alue ei ole riippa, vaan koko Suomen kasvun mahdollistaja.

ANNE KALMARI (kesk.)

kansanedustaja,

puheenjohtaja,

HAMA-ryhmä

