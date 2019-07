Stam1na esiintyy lauantaina kotikonnuillaan Lemillä – ikuinen kuukanniemeläinen Kai-Pekka Kangasmäki hapuilee vielä Iitiälle: ”Iitiän lavalla olisi aika lesoa vetää Pulliaisen Esan kanssa joskus”

0

Stam1na vietti keväällä keikkataukoa, mutta basisti Kai-Pekka Kangasmäki ehti pikaisesti vastata Länsi-Saimaan Sanomien Kesäpolku-lehden kysymyksiin. Lauantaina 3. elokuuta yhtye nousee pääesiintyjänä lavalle Jalkosalmella, jossa pidetään järjestyksessään toinen Capital of Metal L1VE -tapahtuma.

Miten menee tällä hetkellä?

– Hyvin, kiitos kysymästä! Tuleva festarikesä näyttää näin toukokuun puolivälissä tarkasteltuna lupaavalta. Pääsemme soittamaan vihdoin uuden levyn kappaleita myös festareille.

Kuinka uusi levy Taival otettiin vastaan keikoilla?

– Meidän levyt ovat aina tuntuneet jakavan mielipiteitä fanienkin keskuudessa, mutta tällä kertaa negatiivista palautetta sai kuulla todella vähän. Myös useat loppuunmyydyt keikat viime syksynä ja tänä keväänä viestivät ehkäpä siitä, että bändin näkeminen kiinnostaa edelleen. Ja sehän käy meille!

Miten muusikko lataa akkujaan keikkatauon aikana?

– Stam1nan muusikot lataavat akkuja töitä tekemällä. Tosin huhujen mukaan joskus Stam1nan jäseniä on nähty myös lomilla ilman läppäreitä.

Millaista on tulla esiintymään Capital of Metal L1VEen yhtyeen kotikonnuille?

– Olin viime vuonna kyseisessä tapahtumassa edustamassa HC Leson lisäksi Stam1naa, ja täytyy sanoa, että tapahtuma oli erittäin mukava ja lämminhenkinen. Uskon, että tänä vuonna laitetaan vielä paremmaksi. Kotikylän keikoissa on aina pieni ylimääräinen jännitys, mutta on ennen kaikkea kunnia-asia päästä soittamaan kotikylille.

Mitä Lemin Capital of Metal -tunnustus merkitsee?

– Miun mielestä on hieno juttu, että Lemin kokoinen pieni kylä pystyy erottumaan persoonallisesti eduksensa Suomen muiden kylien ja kaupunkien joukosta. Näkisin näiden titteleiden tuovan positiivista näkyvyyttä ja promoa kunnalle, vaikka metallista tai hevistä ei pitäisikään. Lisäksi tällaiset maininnat voivat toimia inspiroivana asiana muille pienille kunnille ja niissä asuville nuorille, koska tämä todistaa sen, ettei tarvitse tulla aina isosta kaupungista pärjätäkseen tai erottuakseen.

Oletteko ennen esiintyneet tanssilavalla?

– Muutamia kertoja. Jalkosalmen lava taitaa olla pariinkin otteeseen nähty. Olemme käyneet reilu kymmenen vuotta sitten katsastamassa Välijoen tanssilavan silloisen rock-tapahtuman puitteissa. Legendaarinen ja Stam1nalle tuttu tanssilava löytyy myös Kauhajoen Kasinolta. Iitiän lavalla olisi aika lesoa vetää Pulliaisen Esan kanssa joskus.

Mitä yhtyeeltä on luvassa tulevaisuudessa?

– Keikkailun merkeissä menee melkein koko loppuvuosi. Ilmeisesti myös ensimmäisiä hahmotelmia koodinimellä ”Sta9” on jo syntynyt maailmaan, joten ensi vuodesta pitäisi tulla mielenkiintoinen monilta osin.

Kuinka usein tulee käytyä Lemillä?

– Muutamia kertoja vuodessa. Voisi käydä paljon useamminkin, koska täältä Lappeenrannasta ei ole kovin kummoinen matka. Ikuisena kuukanniemeläisenä kesään kuuluu ehdottomasti Kotajärven kallioille kävely ja lapsuusmaisemien fiilistely sekä iskän luona grillaaminen.

Juttu löytyy myös Länsi-Saimaan Sanomien Kesäpolku-lehdestä.



ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

