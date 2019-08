Pääkirjoitus: Pidetään parempi huoli maapallosta

0

Maailman ylikulutuspäivää vietettiin kuluvan viikon maanantaina 29. heinäkuuta. Tämä tarkoittaa sitä, että maapallon tuottamat uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu loppuun tältä vuodelta.

Suomalaisten ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa. Luonnolle aletaan siis elää velaksi entistä aikaisemmassa vaiheessa vuotta. Se on huolestuttavaa.

Ympäristöministeriö muistuttaa, että ylikulutus on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen edistäjistä. Yksittäisen ihmisen valinnat eivät siis ole yhdentekeviä.

Ylikulutuksesta voi seurata puhtaan veden ja ruoan puutetta. Ilmaston lämpenemisellä on väistämättä vaikutuksia satoihin ja näin ollen siis myös ruoantuotantoon, sillä äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat viljely- ja laidunalueilla. Moni eläin- ja kasvilaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

On toki ymmärrettävää, että esimerkiksi maaseudulla asuva voi puuskahtaa kehoitukselle vaihtaa oman auton käyttö julkiseen liikenteeseen, mutta kortensa voi kantaa kekoon muuten.

Jokainen voi myös miettiä esimerkiksi omaa jätteidenkierrätystään, ostokäyttäytymistään, lautasmalliaan, puhtaan veden käyttöään tai sähkönkulutustaan; olisiko mahdollista pienentää ilmastokuormaa sitä kautta?

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) kommentoi Ympäristöministeriön tiedotteessa, että kiertotalouden keinoin voidaan hyödyntää uudestaan jo käyttöön otettuja luonnonvaroja vähentäen jätteiden määrää ja teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä.

Kiertotaloudella tähdätään tuotteiden käyttöiän pidentämiseen sekä jo luonnonvarojen liikakäyttöä vähentävien palveluiden ja ratkaisujen edistämiseen.

Nyt jos koskaan pitää satsata maapallon parhaaksi. Toivoa on niin kauan kun on elämää.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.