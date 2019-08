Röytyn pihatossa vietetään virallisia avajaisia lauantaina – paikalla nähdään elokuva ravikuningattaresta

0

TAIPALSAARI Röytyn uudistuneen pihaton viralliset avajaiset järjestetään tulevana lauantaina 3. elokuuta.

Röytyn kotiseututalolla on viimeisten vuosien aikana tehty talkoilla merkittävä rakennusprojekti. Kymmeniä talkoolaisia projektissa on ollut luotsaamassa Taipalsaaren maamiesseura ja kotiseutuyhdistys. Lopputuloksena on vanhan kivinavetan pohjalle tehty uudistettu pihatto.

Kesällä 2017 tehtiin pohjan raivaus ja kattaminen haapalankuilla. Pihatto sai myös pöydän penkkeineen.

Tänä keväänä saatiin kelopuinen hirsikehikkorunko, joka sai päälleen haapalaudoista tehdyn katon.

Tähän kaikkeen on käytetty noin pari tuhatta talkootuntia.

Epävirallinen avajaistapahtuma pidettiin jo viime viikonloppuna, mutta tänä lauantaina on luvassa virallisempaa ohjelmaa pullakahveineen kello 13 alkaen.

Virallinen avaaja ja nauhanleikkaaja on maakuntajohtaja Matti Viialainen. Esiintymisestä vastaavat Saimaan Harpistit ja Ulrich Sturm. Pihapiirissä on paikalla myös ravikuningatar Saaga S, joka on Taipalsaarella yhteinen ylpeydenaihe. Saaga S – satu suomenhevosesta -elokuva nähdään tapahtumassa. Röyttyyn on myös tehty ravikatsomo, josta pääsee seuraamaan Lahden kuninkuusraveja.

Tilaisuuden järjestää Taipalsaaren maamiesseura, kotiseutuyhdistys ja maaseutunaiset.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Röytyn pihaton avajaiset la 3.8. klo 13.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.