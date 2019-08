Lukijan mielipide: Osatyökykyisiä pitää saada töihin

0

Hallituksen kehittelemä ohjelma osatyökykyisten työllistämiseksi on hyvä ja kannatettava suunnitelma.

Työllistettäviä osatyökykykyisiä on kuitenkin todella vaikeaa – ja jopa mahdotonta – saada avoimille työmarkkinoille monien heidän työllistymistään rajoittavien tekijöiden takia. Ja siihen ei välttämättä rahakaan auta.

Mielestäni paras ja toimivin ratkaisu olisi edelleen panostaa niin rahalliset kuin etujärjestöjen henkiset voimavarat välityömarkkinoiden kehittämiseen sekä tukea kuntia yksilöllisen työllisyydenhoidon kehittämisessä.

Hyväksi todetut välityömarkkinat eivät kilpaile avoimien työmarkkinoiden kanssa, koska välityömarkkinoilla oleva työvoima on osatyökykyistä ja vaihtuvaa. Laista johtuen jokaisen henkilön aktiivinen aika toimenpiteissä on myös rajallinen.

Kunnilla ja kolmannella sektorilla yhdessä on parhaat mahdollisuudet ja osaaminen osatyökykyisten työllistämiseen ja aktivoimiseen kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön. Ja kun on todettu, että henkilöllä on osaamista sekä voimavaroja avoimille työmarkkinoille, ohjataan hänet hakemaan avointa työpaikkaa.

Tässä kohtaa on erittäin tärkeää hyvä ja toimiva verkostoyhteistyö työmarkkinoiden kanssa, mikä on työttömän työnhakijan työllistymisen kannalta nopein ja paras toimintatapa.

Suomessa on 311 kuntaa, joilla on hyvät mahdollisuudet järjestää työtoimintaa eri kunnan yksiköissä sekä kuntakonserneissa, joista todella löytyy erilaista niin sanottua silpputyötä, jota ei vakituinen henkilökunta eivätkä yritykset ehdi tehdä ja joka voidaan teettää vaikka kunnan työllistämisyksiköllä.

Tälläkin toiminnalla on hintansa. Se tulee kuitenkin takaisin yksilön hyvinvointina sekä kunnan elinvoimaisuutena sekä Kelan työmarkkinatukien laskuna.

Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän tai rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.

On myös muistettava, että kunnilla on myös laissa määrätty työllistämisvelvoite.

JOUKO KORHONEN

palveluohjaaja

Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö

