Okon suku kokousti Männistössä

0

SAVITAIPALE Okkojen kymmenes sukukokous pidettiin Savitaipaleen Välijoella viime lauantaina. Okon sukutoimikunnan puheenjohtaja Paavo Okko kertoo, että Männistön nuorisoseurantalolle kokoontui noin 80 sukulaista.

Kokous alkoi perinteiden mukaan muistohetkellä ja sukuvirren veisuulla. Lemin sankarimuistomerkille oli viety kukat ennen kokousta.

Välijoen paikallishistoriaa esitteli Anne Okko. Suvun jäsen, rovasti Matti J. Kuronen muisteli yhteyksiään sukuun ja puhui sukulaisuuden kokemuksista ja merkityksistä yleensä.

– Hänen persoonallinen esityksensä sai kuulijat ajoin vakaviksi ja ajoin nauramaan, varsin vaikuttuneiksi kaiken aikaa, Okko kertoo.

Sukukokouksessa myös selvitettiin suvun vaiheita 1600-luvulla, ja tavoitteeksi asetettiin sukupuun rakentaminen ainakin 1600-luvun alusta lähteväksi.

– Lemin Sorvarilasta lähtöisin olevasta Okon suvusta on selvitetty yhtenäinen sukupuu vuodesta 1723 lähtien, Paavo Okko kertoo.

Hänen mukaansa Sorvarilassa on kuitenkin aiemminkin saattanut asua samaa sukua.

– Heidän yhteys suvun kantaisään Antti Pekanpoikaan on saamassa nyt lisävalaistusta, ja myös Okon tilan asukkaita 1600-luvulta on selvitelty. Myös Taipalsaarella on ollut Okkoja jo 1600-luvulla, vaikka nykyisen sukupuun ensimmäinen Okko siirtyi Taipalsaarelle vasta 1850-luvulla, Okko kertoo.

Okkojen ensimmäinen sukukokous pidettiin Lemin Tapiolassa vuonna 1992. Kokouksia järjestetään aina kolmen vuoden välein. Seuraava kokous on vuonna 2022, jolloin ensimmäisestä sukukokouksesta tulee kuluneeksi 30 vuotta.

Okko on nykyisin noin 135 ihmisen sukunimi.

– Suurin osa heistä on Lemin Okko-sukua, mutta on olemassa myös Mellilästä lähtenyt Okko-suku, Paavo Okko sanoo.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.