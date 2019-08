0

LEMI Capital of Metal L1ve -tapahtuma Jalkosalmella keräsi viime lauantaina yli 600 kävijää. Tapahtumaa luotsaava Jussi Stoor on tyytyväinen illan kulkuun.

– Kaikki meni hyvin ja saimme hyvää palautetta, hän sanoo.

Illan aikana kuultiin muun muassa lemiläisen sopraanon Jonna Imeläinen-Suomalaisen esitys Nightwishin Nemo-kappaleesta. Lisäksi Jalkosalmella kuultiin Lemin murteelle käännetty kappale Paranoid eli uudelta nimeltään Leminoid.

Ensiesityksensä sai myös aivan uusi kappale, Särät kaakkoon, joka on sävelletty ja sanoitettu varta vasten tapahtumaa ajatellen.

– Se on maailman ensimmäinen leminkielinen metallikappale, Stoor naurahtaa.

Tapahtuman tuotto käytetään lemiläisten lasten ja nuorten hyväksi.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.