Tavoitteena ympäristöystävälliset vesikulkuneuvot – Savitaipaleella alkaa lauantaina vuoden kestävä suunnittelukilpailu

0

SAVITAIPALE Olkkolan uimarannalla avataan tulevana lauantaina vuoden kestävä vesikulkuneuvojen suunnittelukilpailu.

– Kilpailussa voi rakentaa mitä tahansa aurinkopaneeleilla tai akuilla toimivia vesikulkuneuvoja. Ne voivat olla joko ihmisiä kuljettavia tai radio-ohjattavia, tapahtumaa järjestävä Tommi Naakka kertoo.

Kilpailun voittaja ratkeaa vuoden kuluttua. Kisasta on tarkoitus tehdä vuosittain toistuva, kansainvälinen ideakilpailu. Yhteistyökumppaneina on jo nyt muun muassa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Europaeuksen koulu sekä yrityksiä.

Kilpailun on ideoinut Kari Kotirinta, joka haluaa edistää saastuttamattomien vesikulkuneuvojen kehittämistä.

Tapahtuma on käynnissä Olkkolan rannassa lauantaina kello 10–13. Paikalla muun muassa esitellään aurinkoenergiaa, ja siellä on mahdollisuus kokeilla kauko-ohjattavia veneitä. Samaan aikaan Savitaipaleen Helmen pihalla esillä on sähkö- ja hybridiautoja.

Tapahtuman yhteyteen aiemmin suunniteltu venesataman avajaistilaisuus ei toteudu, sillä sataman kunnostus on kesken. Sataman avajaiset on siirretty ensi kevääksi.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Suunnittelukilpailun julkistamistapahtuma la 10.8. Olkkolan rannassa klo 10–13.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.