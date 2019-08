Verkkokysely: Syökö some liikaa vapaa-aikaasi?

0

Vapaa-ajan käyttö on muuttunut, uutisoi Helsingin Sanomat jokin aika sitten. Sen mukaan muun muassa lukeminen sekä runojen ja novellien kirjoittaminen harrastuksena ovat vähentyneet, aivan kuten käsitöiden tekeminenkin. Yksi syy muutoksille voi olla sosiaalinen media, jonka käyttö haukkaa päivästä helposti useammankin hetken.

Syökö some liikaa vapaa-aikaasi? Vastaa kyselyyn ja kerro kommentissa, mikä on parasta vapaa-ajan puuhaa.

