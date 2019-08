Valtatien kunnostustyöt alkavat tällä viikolla – tietyömaalla käytetään saattoautoa, joka johdattaa jonon työmaan ohitse

0

LEMI & SAVITAIPALE Valtatie 13:n päällystystyöt Lemillä ja Savitaipaleella alkavat.

– Jyrsintätyöt alkavat tämän viikon torstaina, ja ensi viikolla aloitetaan päällystämään, rakennusmestari Matti Hämäläinen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ely-keskus) kertoo.

Työt aloitetaan Lappeenrannan suunnasta, josta edetään kohti Savitaipaletta. Päällystystöiden arvioidaan kestävän neljästä viiteen viikkoa.

Hämäläinen kertoo, että tietöiden ajaksi valtatielle asennetaan liikennevalot. Niiden lisäksi käytössä on niin kutsuttu saattoauto.

– Kun valot vaihtuvat vihreäksi, jonon edellä oleva saattoauto lähtee liikkeelle ja saattaa koko jonon työmaan ohitse, Hämäläinen kertoo.

Saattoautoa käyttämällä varmistetaan nopeuksien pysyminen tietyöalueella matalana. Tarkoituksena on taata tietyöalueella liikkuvien työntekijöiden turvallisuus.

Hämäläisen mukaan saattoautoa tietöiden yhteydessä on kokeiltu viime vuosina, ja sen käyttö on yleistymässä.

Valtatie 13 päällystetään uudelleen noin 27 kilometrin matkalta. Uusi päällys alkaa Savitaipaleella Taavetintien risteyksen kohdalta ja jatkuu Lappeenrantaan lähes Kuutostielle saakka.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

