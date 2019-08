Pääkirjoitus: Ennen ehti, enää ei?

0

Helsingin Sanomat uutisoi 5. elokuuta Tilastokeskuksen suomalaisten vapaa-ajan käyttöä käsittelevästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan vapaa-aika on muuttunut kovasti 1990-luvulta alkaen. Syynä pidetään nettiä.

Esimerkiksi marjastamisen suosion kerrotaan vähentynen, samoin kirjoittamisen, lukemisen ja käsitöiden tekemisen. Musiikkiakin kuunnellaan vähemmin, samoin harrastetaan liikuntaa. Läheisiin pidetään yhteyttä somen kautta. Kirjeitä ei kirjoiteta, eikä päiväkirjaa.

Kiistaton tosiasia on, että liikunnalla on vaikutusta niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen. Liikunta auttaa jaksamaan paremmin arjessa. Jokainen on varmaan tuon tutun lauseen kuullut.

Jos ei ole innostunut hikiliikkumisesta, muukin harrastus voi ajaa asiaa mielen hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Kuitenkin jo arkiliikunta ja pienet valinnat voivat olla iso asia toisille, jos varsinaisesti lenkille ei tohdi lähteä.

Vanhempien esimerkki siirtyy helposti myös lapseen, joten näin syksyn tullen kelien viiletessä voisi jokaisella olla oiva aika pohtia houkutteleeko vapaa-ajalla enemmän sohva ja some vai ulkoilma.

Lapsikin alkaa mieltää arkiliikunnan tavanomaiseksi, jos perhe edes välillä vaihtaisi kulkuneuvon autosta vaikka polkupyörään. Myös kävely tekee hyvää. Nämä valinnat lapsi muistaa myös aikuisena. Valinnasta kiittää paitsi terveys, myös ilmasto.

Paljon puhutaan pahoinvoinnista, syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä tässä yhteiskunnassa. Liikkumattomuus ja netti ovat takuulla osasyitä. Eivät tietenkään aina.

Jos joskus ehdittiin harrastaa, niin miksipä ei nyt? Jokainen voi tehdä valinnan.

