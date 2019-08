Kesä jatkuu Lemillä talvellakin – Tapiolassa nähdään Pekka Puupää kesälaitumilla

0

LEMI Lemillä nautitaan kesätunnelmasta vielä ensi talvenakin, kun seurantalo Tapiolassa esitetään näytelmä Pekka Puupää kesälaitumilla. Samanniminen elokuva ilmestyi vuonna 1953.

Marraskuussa ensi-iltansa saavan näytelmän ohjaa Pirja Arponen.

– Emme kopioi elokuvaa, vaan teemme ihan omannäköisemme Puupään, Arponen kertoo.

Ajatus Puupää-näytelmästä ja sen roolituksesta syntyi, kun Arponen toimi viimetalvisen Myrsky-näytelmän apuohjaajana.

– Kun katsoin Sami Heinilää häijynä Antoniona, hänessä pyrki humoristi esiin. Nyt Pekka Puupäänä hän saa näyttää sen puolensa, Arponen selittää.

Heinilä nähdään siis näytelmän pääroolissa. Pätkää esittää Markku Peutere, Kalevia Kai Grén ja kiinteistövälittäjä Muikkua Jussi Sinkko. Justiinaa näyttelee Liisa Haiko.

Kuten Pekka Puupää -elokuviinkin, myös näytelmään kuuluu paljon musiikkia. Muun muassa elokuvan suosikki-iskelmät Minä soitan sulle illalla ja Sinun silmiesi tähden tullaan kuulemaan Tapiolassa.

Ei niitä ole voinut välttyä näkemästä.

Sami Heinilä

Näytelmän tekijöiden mukaan tulossa on hyvää mieltä tuottava esitys, jossa on rooleja sekä naisille että miehille. Jo näytelmän nimi kertoo, että kyseessä on kesäinen näytelmä keskellä pimeintä talvea.

Teatteriesitys poikkeaa myös viimevuotisesta Myrsky-näytelmästä kerronnaltaan ja aihepiiriltään.

Aivan helppoa ei Pekka Puupää -näytelmän tekeminen ole ollut. Reino Helismaan käsikirjoitusta vuoden 1953 elokuvasta saatiin etsiä pitkään, mutta lopulta se löytyi Tiina Uotilan sovittamana.

Vaikka Pekka Puupää -elokuvat kuvattiin vuosikymmeniä sitten, ne ovat tuttuja nuorillekin näyttelijöille.

– Ei niitä ole voinut välttyä näkemästä, pääosan esittäjä Sami Heinilä sanoo.

– Olen minäkin niitä katsonut, ja pikkuvelikin tykkää, 13-vuotias Helmi Heinilä kertoo.

Myös hänet nähdään tulevan talven näytelmässä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Pekka Puupää kesälaitumilla -näytelmän ensi-ilta Tapiolassa la 23.11. klo 14.